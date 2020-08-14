Hazal Filiz Küçükköse detoks kampına girdi!

Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse Çeşme tatilinin ardından Bodrum'a geçerek 3 günlük detoks kampına girdi. 32 yaşındaki oyuncu, tüm gün boyunca denize girmek yerine arkadaşları ile sohbet ederek bol bol güneşlendi.

Hazal Filiz Küçükköse, bir ara denizde gördüğü bir şeyi çıkarmak için otel çalışanından yardım istedi.

Formda görüntüsüyle dikkat çeken Küçükköse, gün batımında bol bol selfie çekti.