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Hazal Filiz Küçükköse detoks kampına girdi!

Güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse Bodrum'da bir otelde 3 günlük detoks kampına girdi. Düzgün fiziği ile her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ünlü oyuncu, tüm gün güneşin keyfini çıkarırken görüntülendi.

Hazal Filiz Küçükköse detoks kampına girdi!

Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse Çeşme tatilinin ardından Bodrum'a geçerek 3 günlük detoks kampına girdi. 32 yaşındaki oyuncu, tüm gün boyunca denize girmek yerine arkadaşları ile sohbet ederek bol bol güneşlendi.

Hazal Filiz Küçükköse detoks kampına girdi!

Hazal Filiz Küçükköse, bir ara denizde gördüğü bir şeyi çıkarmak için otel çalışanından yardım istedi.

Hazal Filiz Küçükköse detoks kampına girdi!

Formda görüntüsüyle dikkat çeken Küçükköse, gün batımında bol bol selfie çekti.

Hazal Filiz Küçükköse detoks kampına girdi!

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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