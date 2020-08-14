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Hazal Filiz Küçükköse detoks kampından paylaştığı videosuyla dikkat çekti!

Hazal Filiz Küçükköse sezon öncesi Çeşme tatilinin ardından Bodrum'da 3 günlük detox kampına girdi. Kampta yakın arkadaşı Mert Vidinli'de güzel oyuncunun yanındaydı. Küçükköse'nin sosyal medya hesabından paylaştığı videosu ise dikkat çekti.

Hazal Filiz Küçükköse Çeşme tatilinin ardından 3 günlük bir detox kampına girdi. Ünlü oyuncuya kampta yakın arkadaşı Mert Vidinli'de eşlik etti.

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Önceki gün otelin iskelesinde denizin ve güneşin tadını çıkaran Küçükköse, ünlülerin yoga hocası Tuba Yalçın ile bir videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Hazal Filiz Küçükköse detoks kampından paylaştığı videosuyla dikkat çekti!

Hazal Filiz Küçükköse düzgün fiziği ile tüm dikkatleri üzerine çekti. 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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