Hazal Filiz Küçükköse plajda bikinisini değiştirirken frikik verdi!

Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse bikinisini değiştirirken frikik verdi. Oyuncu Çeşme'de arkadaşlarıyla çıktığı tatilde denizden çıktıktan sonra şezlongta bikinisini değiştirdi. Bu esnada muhabirlerin kendini çektiğini fark etmeyen oyuncunun o anları kameralara yansıdı.

Kız arkadaşlarıyla önceki gün The Beach Of Momo'da görüntülenen Küçükköse denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Küçükköse, bir ara şezlongda oturarak bikinisini değiştirdi.

Önce üst kısmını değiştirmeye çalışan Küçükköse’ye arkadaşı yardım etti.

Küçükköse, değişim sırasında frikik vermekten kurtulamadı.

Çekildiğinden habersiz olan güzel oyuncu, mayosunu değiştirdikten sonra arkadaşıyla sahilde yürüyüş yaptı.