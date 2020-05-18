Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: Bu çok dokundu bana

Yeni anne olan Hazal Kaya Brezilyalı model Larissa Gacemer'e destek verdi. Sosyal medya hesabından çocuklarının olmadığını belirten Gacemer Twitteer'da bir anda TT olmuştu.

BUNU DEMEN ÇOK DOKUNDU BANA

Hazal Kaya "Beni böyle kabul etti' demen çok dokundu bana. Öylesi böylesi yok, şahane bir kadınsın, eksiğin olmadığı gibi de fazlan var, dışın kadar için de fazla güzel, belli. Bir an bile dertlenme kötü ruhlar yüzünden. Söylemeye çalıştığım tam olarak buydu dün mevzu olan videoda. Bir kadını bedeniyle ilgili böyle bir açıklama yapmak zorunda bırakan herkes utansın. İnsanlara hadsiz sorular soracağınıza, kendinize bir sorun; Bana ne?" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Larissa Gacemer sosyal medya hesabından açıklama yaparak "Bana sürekli neden çocuk yapmıyorsun diyorlar. Çocuğum olmuyor. Allah beni böyle yaratmış. Yine de denedik Burak'la ama olmuyor. Eşim bunu kabul etti, ben de bu duruma alıştım. Kötü yorum yazmayın artık" ifadelerini kullanmıştı. Bu ifadelerden kısa bir süre sonra ise Gacemer sosyal medyaya damga vurdu.