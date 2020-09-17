Hazal Kaya'dan Selin Ciğerci'ye destek mesajı!

Eski manken Deniz Akkaya sunuculuğunu yaptığı programda çocuk sahibi olmak isteyen Selin Ciğerci'nin Bodrum'daki evinde eltisi olarak tanıttığı birine taşıyıcı annelik yaptırdığını iddia etti.

Bunun üzerine canlı yayına bağlanan Ciğerci iddiaları yalanlarken ikili arasında çıkan tartışmada Akkaya ünlü fenomene: "Senin çocuğun olamaz" diyince ortalık karıştı. İkili arasındaki bu diyalog bir çok kişiden tepki aldı.

Bİr çok kişi tarafından destek gören Ciğerci'ye ünlü oyuncu Hazal Kaya'dan da destek mesajı geldi. Kaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Sizin gibi aşka sahip çıkan, tek derdi bir bebeği bütün varlığıyla sevmek olan insanlar, anne baba olmak için hiçbir norma sığmak zorunda değiller. Trans hakları insan haklarıdır.”