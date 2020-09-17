Şehit annesinden duygulandıran istek: Bu parayla kurban kesip askerlere dağıtın!Salihli polisinden motosiklet denetimiOnur Büyüktopçu çileden çıktı: "Benim yanımda bağıramazsın!"Gaziantep'te balkondan düşen kadının ailesinden cinayet iddiasıTrabzonspor, Benik Afobe'yi KAP'a bildirdi!Takirdağ Valisi Yıldırım: Korkacak bir durum yokBeşiktaş, Gökhan Töre ile anlaşma sağladı!Kars'ta acı olay! 1,5 yaşındaki ikizler havuza düşerek can verdiSağlık çalışanları için Kızılay'a 200 bin dolarlık bağışÖABT için sınav günü açık tutulacak İl/İlçe nüfus müdürlükleri açıklandı
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Hazal Kaya'dan Selin Ciğerci'ye destek mesajı!

Hazal Kaya'dan Selin Ciğerci'ye destek mesajı!

Hazal Kaya'dan Selin Ciğerci'ye destek geldi. Eski manken Deniz Akkaya, fenomen Selin Ciğerci'nin Bodrum'daki evinde eltisi diye tanıtarak bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığını iddia etti. İddiaların üzerine canlı yayına bağlanan Ciğerci ile Deniz Akkaya arasında tartışma çıktı.

Hazal Kaya'dan Selin Ciğerci'ye destek mesajı!

Eski manken Deniz Akkaya sunuculuğunu yaptığı programda çocuk sahibi olmak isteyen Selin Ciğerci'nin Bodrum'daki evinde eltisi olarak tanıttığı birine taşıyıcı annelik yaptırdığını iddia etti. 

Hazal Kaya'dan Selin Ciğerci'ye destek mesajı!

 Bunun üzerine canlı yayına bağlanan Ciğerci iddiaları yalanlarken ikili arasında çıkan tartışmada Akkaya ünlü fenomene: "Senin çocuğun olamaz" diyince ortalık karıştı. İkili arasındaki bu diyalog bir çok kişiden tepki aldı.

Hazal Kaya'dan Selin Ciğerci'ye destek mesajı!

Bİr çok kişi tarafından destek gören Ciğerci'ye ünlü oyuncu Hazal Kaya'dan da destek mesajı geldi. Kaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Hazal Kaya'dan Selin Ciğerci'ye destek mesajı!

“Sizin gibi aşka sahip çıkan, tek derdi bir bebeği bütün varlığıyla sevmek olan insanlar, anne baba olmak için hiçbir norma sığmak zorunda değiller. Trans hakları insan haklarıdır.”

Hazal Kaya'dan Selin Ciğerci'ye destek mesajı!

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT