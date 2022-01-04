Hazandide ne demek, TDK'ya göre Hazandide kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hazandide ne demek? Hazandide TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hazandide kelimesi. Peki hazandide ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hazandide nedir, hazandide kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HAZANDİDE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hazandide kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Hazandide kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre hazandide kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Solgun, sararmış, solmuş



HAZANDİDE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Sıska ve hazandide söğüt ormancığının içindeki geniş yolu takip ederken, sanki durmak istiyordu.

