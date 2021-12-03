Hazar Ergüçlü, kendisinden 19 yaş büyük yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile evleniyor mu? O detay gözlerden kaçmadı

Kendisinden 19 yaş büyük yönetmen Onur Ünlü'yle uzun süredir birlikte olan oyuncu Hazar Ergüçlü'nün son paylaşımı kafaları karıştırdı.

En son verdikleri röportajlarında mutlu olduklarını dile getiren çiftten, evlilik sinyali de geldi.

TEKTAŞI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü'nün yaptığı paylaşımda tektaşı dikkat çekti. Parmağında tektaşı olan oyuncu, o gün paylaştığı karelere mücevher emojisi koydu.

Bir dönem Ergüçlü'nün ailesinin yaş farkı nedeniyle Ünlü'ye karşı çıktıkları söylenmişti.

"EVLİLİK UZAK DEĞİL"

Ergüçlü geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajında, "Evlilik fikri uzak veya yakın diyemem. Zaman zaman bunu Onur'la konuşuyoruz. Anne olmayı ve çocuk sahibi olmayı çok istiyorum!" şeklinde konuşmuştu.