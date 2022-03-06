Hazari ne demek, TDK'ya göre Hazari kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hazari ne demek? Hazari TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hazari kelimesi. Peki hazari ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hazari nedir, hazari kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HAZARİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hazari kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Hazari kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre hazari kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Barışla ilgili, seferî karşıtı

