Zeliha Kendirci kimdir, nereli, kaç yaşında?Ömer Danış kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Şarkıları neler?Kibariye kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi ve eşi eşi kim?Cengiz Kurtoğlu'nun eşi kimdir? Fatma Kurtoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Kaç çocuğu var? Fatma Kurtoğlu BiyografisiCengiz Kurtoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Evli mi, eşi kim? Kaç çocuğu var?Amal ne demek, TDK'ya göre Amal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Gri Karton, Şirenz Kağıt Üretim ve Laminasyon İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıPera Palas'ta Gece Yarısı dizisine Atatürk sahnesi damga vurdu! Şarkıcı Aynur Aydın'ın 'Peygamber' yorumu tepki çekti!Kozan belediyesi hangi partiden, seçim sonuçları 2019 | Kozan belediye başkanı kim? Kazım Özgan kimdir?Son dakika | Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den ayçiçek yağı açıklaması geldi! Yeterli stok var mı?
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Hazari ne demek, TDK'ya göre Hazari kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Hazari ne demek, TDK'ya göre Hazari kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Hazari kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Hazari ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hazari nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Hazari kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Hazari ne demek, TDK'ya göre Hazari kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hazari ne demek? Hazari TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hazari kelimesi. Peki hazari ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hazari nedir, hazari kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

HAZARİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hazari kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Hazari kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre hazari kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Barışla ilgili, seferî karşıtı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT