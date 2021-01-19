Hazer Amani aşk acısına dayanamadı! Sıla'dan ayrılınca koluna dövme yaptırdı!
Geçtiğimiz yıl 13 Ocak'da sade bir törenle evlenen Sıla ve Hazer Amani çifti geçtiğimiz gün sessizce evliliklerini bitirmişlerdi. Ayrılık acısına dayanamayan Hazer Amani, Cemal Süreya’nın sözlerini koluna dövme yaptırdı: “Baktım sana kızgın değilim, kırgın değilim, dargın değilim. Kısacası artık ben sana hiçbir şey değilim.”
Geçtiğimiz gün ünlü şarkıcı Sıla ile boşanan Hazer Amani, aşk acısına dayanamayıp Sıla'ya adeta serzenişte bulundu.
Ünlü şef Cemal Süreya’nın sözlerini koluna dövme yaptırdı: “Baktım sana kızgın değilim, kırgın değilim, dargın değilim. Kısacası artık ben sana hiçbir şey değilim.”
Dövme yaptırdığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Hazer Amani paylaşını kısa bir süre sonra kaldırdı.