Hazık ne demek, TDK'ya göre Hazık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hazık ne demek? Hazık TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hazık kelimesi. Peki hazık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hazık nedir, hazık kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HAZIK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hazık kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Hazık kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre hazık kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Usta, uz (hekim)



HAZIK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Şimdi eskisi gibi mi, İstanbul'da hazık hekimden geçilmiyor.

