Hazımsızlıkları bitmek bilmiyor! Yunanistan'dan UNESCO'ya Ayasofya çağrısı: "Doğrudan bir tehdit oluşturuyor"

Ayasofya Camii'nin yıllar sonra camiye çevrilmesine karşı rahatsız olan Yunanistan, basın organlarıyla UNESCO'ya çağrıda bulundu.

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Hazımsızlıkları bitmek bilmiyor! Yunanistan'dan UNESCO'ya Ayasofya çağrısı: "Doğrudan bir tehdit oluşturuyor"

24 Temmuz 2020 tarihinde müze olan Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması tüm Dünya üzerinde büyük bir yankı oluşturdu. Yıllar geçmesine rağmen gündemde kalmaya deva eden Ayasofya Camii'den rahatsız olan Yunanistan, UNESCO'ya çağrıda bulundu ve bu durumu 'saygısızlık' olarak nitelendirdi.

Yunan yayın organı Proto Thema, gazetenin manşetlerinde verdiği Ayasofya haberinde, müzeden camiye çevrilen Ayasofya'nın tahrip edildiğini ve büyük bir tehlike oluşturduğu yalanını ortaya atarak UNESCO'nun devreye girmesini istedi.

Hazımsızlıkları bitmek bilmiyor! Yunanistan'dan UNESCO'ya Ayasofya çağrısı: Doğrudan bir tehdit oluşturuyor

"AYASOFYA TEHLİKEDE OLAN ANIT İLAN EDİLMELİDİR"

Yapılan bu haberle birlikte Ortodoks Parlamentolararası Asamblesi Başkanı Dr. Maximos Charakopoulos'un, UNESCO Dünya Kültür Mirası Merkezi Temsilcisi Berta de Sancristobal ile Paris'te yaptığı görüşme yaptığı "Ayasofya'nın saygısızca camiye çevrilmesi sadece tarihi gerçeğe hakaret değil, anıta doğrudan bir tehdit oluşturuyor. Ayasofya tehlikede olan anıt ilan edilmelidir. İşte bu yüzden UNESCO Dünya Kültür Mirası Merkezi temsilcisine, anıtın camiye dönüştürülmesinden sonra uğradığı ve şu anda kurumlar ve Türk Medyası tarafından doğrudan aktarılan zararları hakkında bilgi verdim. UNESCO temsilcisine bu felaketleri anlatan yayınlarla ayrıntılı bir durum gönderdim." şeklinde konuştuğu öğrenildi.

Hazımsızlıkları bitmek bilmiyor! Yunanistan'dan UNESCO'ya Ayasofya çağrısı: Doğrudan bir tehdit oluşturuyor

UNESCO'YA ÇAĞRIDA BULUNDU

Yunanistan'ın UNESCO Daimi Temsilcisi Maria Diamantopoulou da yapılan görüşmede, "Geçenlerde Ayasofya'yı ziyaret ettim ve gerçekten şok oldum. Tapınağın narteksi ayakkabı kutusuna dönüştürülmüş. Türk basınında çıkan haberler, yedi metre yüksekliğindeki kraliyet kapısının uğradığı hasarı gösteriyor. Müslümanlar bir nimet olarak duvarları yiyorlar. Zemin mermerleri tahrip olmuş." şeklinde çağrıda bulundu.

Hazımsızlıkları bitmek bilmiyor! Yunanistan'dan UNESCO'ya Ayasofya çağrısı: Doğrudan bir tehdit oluşturuyor

YUNANİSTAN'A GÜVENCE VERİLDİ

Yapılan görüşmeler sonrasında Berta de Sancristobal, UNESCO'nun çok yakından takip ettikleri İstanbul anıtlarına özel bir önem atfettiğini belirterek, Yunanistan'a teşkilatın bir sonraki toplantısında Ayasofya konusunun Türkiye'nin gündeminde yer alacağının güvencesini verdiği öğrenildi.

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