Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istifa etti mi?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün sosyal medya hesabından kamuoyuna dikkatine şeklinde bir açıklama yayınlandı. Yayınlanan açıklamada Bakan Albayrak'ın sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiği ifade edildi. Ancak bu açıklama sadece sosyal medyada yer alırken henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Hesapların çalınmış olabileceği de ifade ediliyor.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK İSTİFA MI ETTİ?

Hazine ve Maliye Bakan Berat Albayrak'ın bugün sosyal medya hesabından yayınlanan bir açıklama dikkat çekti. Bakan Albayrak'ın hesabından "Kamuoyunun dikkatine" başlığı ile yayınlanan açıklamada sağlık sorunları nedeniyle Bakanlıktan istifa ettiği ifade edildi. Bakan Albayrak'ın istifası ile ilgili bilgi sadece sosyal medyadan yayınlanırken, bu bilgiyle ilgili resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı. Bazı sosyal medya kullanıcıları hesapların çalınmış olabileceğini değerlendirirken hükümeten konuyla ilgili resmi bir açıklama bekleniyor.

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