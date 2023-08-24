Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten şok faiz artışına ilk yorum: Kararlıyız!

Merkez Bankası'nın şok faiz 7,5 puanlık şok faiz artırımının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ilk yorum geldi. Şimşek, "Kararlıyız! Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz…" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten şok faiz artışına ilk yorum: Kararlıyız!

Merkez Bankası'nın 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkardığı faiz oranından sonra paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten kararlılık mesajı geldi.

Piyasaların merakla beklediği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı açıklandı.

Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17,5’ten yüzde 25 düzeyine yükseltilmesine karar verdi.

Piyasalara sürpriz karar

750 baz puanlık, piyasaların beklentisinin çok üzerinde gelen karardan sonra dolar sert düşüşe geçti.

Karardan sonra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kararı değerlendirdi.

Şimşek, kararlılık mesajı verdi.

"Kararlıyız!"

Şimşek şu ifadeleri kullandı:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten şok faiz artışına ilk yorum geldi.

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