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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den 'ekonomi' açıklaması: Tüm zorluklara rağmen ekonomi güçlü ve dengeli büyüyor!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Ekonomi' başlıklı sunumunda, "Tüm zorluklara rağmen ekonomi güçlü ve dengeli büyüyor" ifadelerine yer verdi..

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den 'ekonomi' açıklaması: Tüm zorluklara rağmen ekonomi güçlü ve dengeli büyüyor!

 AK Parti'nin Kızılcahamam'da düzenlenen 30'uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda enflasyona dair önemli mesajlar veren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ekonomi" başlıklı sunumunu dinleyicilerine aktardı. Bakan Nebati sunumda, enflasyonun önümüzdeki günlerde en öncelikli konu olarak ön plana çıktığını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den 'ekonomi' açıklaması: Tüm zorluklara rağman ekonomi güçlü ve dengeli büyüyor!

"İHRACATTA REKOR SEVİYELER"

Bakan Nebati, tüm zorluklara raümen ihracatta rekor sevitelere ulaşıldığını ve Türkiye ekonomisinde güçlü ve dengeli bir büyüme kaydedildiğini belirterek, “Küresel ekonomik aktivite son dönemlerde yavaşlamakta olup, büyüme oranları aşağı yönlü güncellenmektedir. TÜFE ve ÜFE enflasyonlarının tarihi yüksek seviyelere çıkması ve Amerikan Merkez Bankası FED’in faiz artırımına gitmesi, küresel likidite koşullarını zayıflatmakta, tahvil faizlerinin artmasına neden olmaktadır. Küresel ekonomide likidite ve talep koşullarının zayıflamakta olduğu bir dönemde Türkiye ekonomisi, güçlü ve dengeli büyümesi, kuvvetli istihdam artışı, ihracattaki rekor seviyeler ve tüm zorluklara rağmen artışını sürdüren makine- teçhizat yatırımları ile ön plana çıkmaktadır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den 'ekonomi' açıklaması: Tüm zorluklara rağman ekonomi güçlü ve dengeli büyüyor!

'ENFLASYONLA MÜCADELE"

Bakan Nebati, enflasyonla mücadeleyi önümüzdeki dönemde en öncelikli konu olarak ele aldıklarını belirterek "Türkiye’nin küresel ekonomide zorlukların arttığı bu dönemde elde ettiği olumlu performansta, güçlü kamu mali dengeleri, düşük borçluluğu, reel kesim döviz açık pozisyonunda son yıllarda görülen azalma ve sağlam bankacılık sektörü yanında ihracatı, yatırımları ve istihdamı önceliklendiren politika seti etkili olmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte uygulanan bu politika seti ile birlikte ticarete konu olan ve döviz kazandırıcı sanayi ve turizm gibi sektörlerin yeniden hız kazanması önemli bir motivasyon kaynağı olmuştur. Enflasyonla mücadele önümüzdeki dönemde en öncelikli konu olarak ön plana çıkmaktadır. Bugüne kadar enflasyonla mücadele kapsamında vergi indirimleri, dış ticaret tedbirleri, enerjide sübvansiyon, tarımsal destekler, finansmana erişimin kolaylaştırılması, selektif kredi politikası yanı sıra döviz piyasasında istikrarı sağlamak üzere Kur Korumalı Mevzuat (KKM) uygulamalarına gidilmiştir" diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den 'ekonomi' açıklaması: Tüm zorluklara rağman ekonomi güçlü ve dengeli büyüyor!

'ÖNEM ARZ ETMEKTE'

Bakan Nebati, "Önümüzdeki dönemde ise enflasyonla mücadelede koordinasyon ve iletişimin güçlendirilmesi, etkin para politikası, kamu maliyesindeki ihtiyatlı yaklaşımın yanında makro-ihtiyati politikaların kapsamlı ve etkin bir şekilde uygulanması önem arz etmektedir. Diğer yandan KKM uygulaması ile döviz kurunda sağlanan göreceli istikrarın ve ters dolarizasyonun devamı enflasyondaki düşüş eğilimi için kritik öneme haiz durumdadır" ifadelerini kullandı. 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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