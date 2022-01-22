Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ekonomist ve akademisyenlerle bir araya geldi!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ekonomistler ve akademisyenlerle basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.

Yaklaşık olarak 4 saat süren bu toplantıda Bakan Nureddin Nebati'nin Türkiye’nin ekonomik görünümüne dair bir sunum yaptığı bilgileri paylaşıldı.

"NEREDEYSE HERKES İÇİNİ DÇKTÜ"

Toplantının ardından konuklarına birer birer söz hakkı veren Nureddin Nebati, katılımcılardan gelen görüş, öneri ve sorunları dinledi. Toplantının ardından konuşan ekonomist Hikmet Baydar, "Piyasanın en çok önem verdiği konulardan biri biliyorsunuz güven. Bu toplantıda sayın bakan gereken tüm bilgileri açıkladı. Son derece samimi bir görüşme geçti. Bu toplantıda neredeyse herkes içini döktü. Bakan bizim kafamızda olan muallaklıkları gidermeye çalıştı. Son derece başarılıydı. Bizler de düşüncelerimizi kendisine ifade ettik. Oldukça olumlu bir görüşmeydi. Bu görüşmenin sık sık tekrarlanması taraftarıyım. Çünkü piyasadaki belirsizlikler önümüze hep bir kur riski olarak çıkıyor. Böyle toplantılarda böyle riskleri ortadan kaldırmamız mümkün olabiliyor" dedi. Çok verimli bir toplantı geçirdiklerini söyleyen portföy şirketi yöneticisi Bora Doğanay ise, "Sayın bakanın pozitif enerjisiyle biz de bu yeni program hakkında detaylı olarak bilgilenmiş olduk. Biz de sektör olarak görüşlerimizi ve beklentilerimiz ilettik" ifadelerini kullandı.

"CİDDİ PROJELERİN OLDUĞU SÖYLENDİ"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı olduğu ifade edilen İslam Memiş ise "Toplantıda ekonomide çok ciddi projelerin olduğu söylendi. Merkez Bankası’nın önümüzdeki haftalarda yeni finansal enstrümanları açıklayacağı ifade edildi. Önümüzdeki günlerde şirketlerin 10 milyar dolar civarında döviz bozdurma planlarının olduğu söylendi. Kur garantili mevduat hesaplarına 10 milyar dolar civarında girdi olunca döviz kurlarında bir gerileme olabileceğine dikkat çekildi. Bakanımız 20 Aralık akşamında piyasalara merkez bankasının ve devletin bir müdahalesi olmadığını ifade etti" şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Nureddin Nebati de "Değerli akademisyenlerimiz ve ekonomistlerimiz ile oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Öncelikli hedefimiz olan finansal sektörde istikrar ve güveni sürdürülebilir kılmak amacıyla tüm paydaşlarımızın desteğini ve yol gösterici tavsiyelerini önemsiyoruz. Bu kapsamda, uygulamaya aldığımız politikalar ile Türk Lirası tasarrufları özendirmeyi ve yatırım ortamını iyileştirmeyi sürdürecek, ülkemizi ekonomide hedeflerine ulaştıracak adımları atmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.