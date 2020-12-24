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Berat Albayrak nerede, ne iş yapıyor? Maliye ve Hazine bakanlığından istifa etmişti!

Maliye ve Hazine bakanlığından sürpriz bir şekilde istifa eden ve biranda hiçbir şekilde hiç bir yerde gözükmeyen Berat Albayrak'ın nerede ve ne işle meşkul olduğu merak ediliyor işte detaylar...

Berat Albayrak nerede, ne iş yapıyor? Maliye ve Hazine bakanlığından istifa etmişti!

Maliye ve Hazine bakanlığından ani bir kararla sosyal medya hesabından yayınladığı istifa mesajıyla günlerce Türkiye'nini gündeminde olan ve isifa etti mi, etmedi mi, atılan mesaj Berat Albayrak'a mı aittir? diye merak edilen ve daha sonra "Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada bakanlıktan affını isteyen Albayrak'ın affı kabul edilmiştir" açıklamasından sonra istifa ettiği kesinleşen Berat Albayrak'ın istifasının ardından uzun süre hiç gözükmemesi üzerine insanlar Albayrak'ın nerede olduğu ve ne işle meşgul olduğunu merak etmeye başladı .

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Çeşitli kaynaklardan edilen bilgilere göre Berat Albayrak'ın istifasının ardından hemen memleketi Trabzon Çaykara'ya gittiği ve bir süre burada dinlendiği belirtiliyor. Çaykara'da baba ocağında bir süre dinlenen Albayrak'ın sessizce İstanbul'a geldiği Nakkaştepede bir ofis kiraladığı ve ileriki zamanlarda yapabileceğe işler için bu ofiste planlamalar yaptığı belirtiliyor.

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Yine başka kaynaklardan edilen ve sosyal mecralarda dolaşan bilgilere göre Berat Albayrak'ın Katar emiri Es-Sani'nin aile ekonomisinin başına geçeği ve Es-Sani'nin sermayesini yöneteceği iddia ediliyor.

BERAT ALBAYRAK KİMDİR?

Hazine ve Maliye bakanlığından istifa eden Berat Albayrak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Erdoğan ile evlidir. Biyografisinin devamı için aşağıdaki biyografi haberimizi okuyabilirsiniz.

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