Hazine ve Maliye Uzmanı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu
Hazine ve Maliye Uzmanı meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Hazine ve Maliye Uzmanı meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Meslek Bilgileri
Meslek Kodu : 2412.08
Meslek Adı : Hazine ve Maliye Uzmanı
Grup Bilgileri
Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu : İş Ve Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu : Finans İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Birim Grubu : Finans Ve Yatırım Danışmanları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans
Meslek Detay Bilgileri
Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
Hazine ve Maliye Uzmanı; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, iş sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Güncel Meslek : EVET
Hazine ve Maliye Uzmanı Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Usta Öğretici (Ahşap Doğrama Vekaplamacılığı) mesleği için “2359.04” kod olarak kullanılır iken Çömlek Ve Porselen Taşlama İşçisi (Elle) mesleği için “7314.10” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Hazine ve Maliye Uzmanı Meslek Kodu “2412.08” olarak belirlenmiştir.