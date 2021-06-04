Hazine ve Maliye Uzmanı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 2412.08

Meslek Adı : Hazine ve Maliye Uzmanı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : İş Ve Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Finans İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Finans Ve Yatırım Danışmanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Hazine ve Maliye Uzmanı; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, iş sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.



Güncel Meslek : EVET

Hazine ve Maliye Uzmanı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Usta Öğretici (Ahşap Doğrama Vekaplamacılığı) mesleği için “2359.04” kod olarak kullanılır iken Çömlek Ve Porselen Taşlama İşçisi (Elle) mesleği için “7314.10” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Hazine ve Maliye Uzmanı Meslek Kodu “2412.08” olarak belirlenmiştir.