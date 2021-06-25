25 Haziran 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı | Belgesel: Uzun Sürmüş Bir Kış TRT2'de!
25 Haziran 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. 07:00'da İzler Suretler ekrana gelirken 08:00'da Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar TRT 2 ekranlarında oluyor. Akşam ise Belgesel: Uzun Sürmüş Bir Kış izleyiciyle buluşuyor. İşte 25 Haziran 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı...
TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 25 Haziran 2021 Cuma TRT 2 yayın akışına yer verdik. 06:30'da Hayat Sanat yayınlanırken 11:00'da Sarayın Lezzetleri ekrana geliyor. Akşam Belgesel: Uzun Sürmüş Bir Kış belgeseli TRT2 ekranlarında oluyor.
18 HAZİRAN 2021 CUMA TRT 2 YAYIN AKIŞI
07:00 Geri Dönüşen Sanat
07:20 Ahenk
07:30 Koleksiyoner
08:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
09:00 Sarayın Lezzetleri
09:30 Anadolu Arkeolojisi
10:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
10:30 Anjelika Akbar İle Sesler
11:00 12 Punto 2021
12:00 Tarihin Ruhu
12:30 Hayat Sanat
13:00 Bir Resim Bir Hikaye
13:30 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
14:30 Koleksiyoner
15:00 Anadolu Arkeolojisi
15:30 İzler Suretler
15:45 Kısa Bir Ara
16:00 Felsefe Söyleşileri
17:00 Sinema +
17:30 Belgesel: Para
18:00 Hayat Sanat
18:30 Karalama Defteri
19:00 12 Punto 2021 (Canlı)
20:00 Belgesel: Uzun Sürmüş Bir Kış