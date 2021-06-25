25 Haziran 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı | Belgesel: Uzun Sürmüş Bir Kış TRT2'de! 25 Haziran 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. 07:00'da İzler Suretler ekrana gelirken 08:00'da Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar TRT 2 ekranlarında oluyor. Akşam ise Belgesel: Uzun Sürmüş Bir Kış izleyiciyle buluşuyor. İşte 25 Haziran 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı...

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TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 25 Haziran 2021 Cuma TRT 2 yayın akışına yer verdik. 06:30'da Hayat Sanat yayınlanırken 11:00'da Sarayın Lezzetleri ekrana geliyor. Akşam Belgesel: Uzun Sürmüş Bir Kış belgeseli TRT2 ekranlarında oluyor. 18 HAZİRAN 2021 CUMA TRT 2 YAYIN AKIŞI 07:00 Geri Dönüşen Sanat 07:20 Ahenk 07:30 Koleksiyoner 08:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar 09:00 Sarayın Lezzetleri 09:30 Anadolu Arkeolojisi 10:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri 10:30 Anjelika Akbar İle Sesler 11:00 12 Punto 2021 12:00 Tarihin Ruhu 12:30 Hayat Sanat 13:00 Bir Resim Bir Hikaye 13:30 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta 14:30 Koleksiyoner 15:00 Anadolu Arkeolojisi 15:30 İzler Suretler 15:45 Kısa Bir Ara 16:00 Felsefe Söyleşileri 17:00 Sinema + 17:30 Belgesel: Para 18:00 Hayat Sanat 18:30 Karalama Defteri 19:00 12 Punto 2021 (Canlı) 20:00 Belgesel: Uzun Sürmüş Bir Kış