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25 Haziran 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı | Belgesel: Uzun Sürmüş Bir Kış TRT2'de!

25 Haziran 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. 07:00'da İzler Suretler ekrana gelirken 08:00'da Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar TRT 2 ekranlarında oluyor. Akşam ise Belgesel: Uzun Sürmüş Bir Kış izleyiciyle buluşuyor. İşte 25 Haziran 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı...

25 Haziran 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı | Belgesel: Uzun Sürmüş Bir Kış TRT2'de!

TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 25 Haziran 2021 Cuma TRT 2 yayın akışına yer verdik. 06:30'da Hayat Sanat yayınlanırken 11:00'da Sarayın Lezzetleri ekrana geliyor. Akşam Belgesel: Uzun Sürmüş Bir Kış belgeseli TRT2 ekranlarında oluyor.

18 HAZİRAN 2021 CUMA TRT 2 YAYIN AKIŞI

07:00 Geri Dönüşen Sanat

07:20 Ahenk

07:30 Koleksiyoner

08:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

09:00 Sarayın Lezzetleri

09:30 Anadolu Arkeolojisi

10:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

10:30 Anjelika Akbar İle Sesler

11:00 12 Punto 2021

12:00 Tarihin Ruhu

12:30 Hayat Sanat

13:00 Bir Resim Bir Hikaye

13:30 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

14:30 Koleksiyoner

15:00 Anadolu Arkeolojisi

15:30 İzler Suretler

15:45 Kısa Bir Ara

16:00 Felsefe Söyleşileri

17:00 Sinema +

17:30 Belgesel: Para

18:00 Hayat Sanat

18:30 Karalama Defteri

19:00 12 Punto 2021 (Canlı)

20:00 Belgesel: Uzun Sürmüş Bir Kış 

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