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  3. Haziran ayı yağışları devam ediyor! Meteoroloji'den sarı kodlu açıklama! Ankara ve İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Haziran ayı yağışları devam ediyor! Meteoroloji'den sarı kodlu açıklama! Ankara ve İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan sarı kodlu uyarıda İstanbul ve Ankara başta olmak üzere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Ani sel, su baskını ve dolu yağışına karşı vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Haziran ayı yağışları devam ediyor! Meteoroloji'den sarı kodlu açıklama! Ankara ve İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Haziran ayına şiddetli yağışlar damgasını vurdu. Yaz mevsimine girilmesine rağmen etkisini etkili olan yağışlar vatandaşları şaşırttı. Meteoroloji Müdürlüğü tarafından sık sık yapılan yağış uyarısına bir yenisi daha eklendi.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞLAR BAŞLAYACAK

Meteoroloji'den yapılan sarı kodlu uyarı ile kuvvetli yağışların etkili olacağı bildirildi. Kuvvetli yağışlar İstanbul ve Ankara'da etkili olacak. Bazı ilçelerde etkisini göstermeye başlayan yağışların 4 saat boyunca sürmesi bekleniyor. Öte yandan Batı Karadeniz'de de kuvvetli yağışların etkili olacağı ifade edilirken, vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. 

Haziran ayı yağışları devam ediyor! Meteorolojiden sarı kodlu açıklama! Ankara ve İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

ANİ SEL, SU BASKINI, DOLU...

Meteoroloji'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Son radar verileri ve meteorolojik değerlendirmelere göre; önümüzdeki 4 saat süresince Ankara çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Haziran ayı yağışları devam ediyor! Meteorolojiden sarı kodlu açıklama! Ankara ve İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

BATI KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞLAR ETKİLİ OLACAK

Yapılan son değerlendirmelere göre Karadeniz Bölgesi'nde de yağışların etkisini göstereceği bildirildi. Meteoroloji müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada vatandaşlara uyarılarda bulunulurken, "Bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz (Bolu, Karabük, Kastamonu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop'un iç kesimleri) ile Çankırı ve Çorum çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Cumartesi) sabah saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Haziran ayı yağışları devam ediyor! Meteorolojiden sarı kodlu açıklama! Ankara ve İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

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