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Hazırlık maçı: Fenerbahçe 2 - 2 Shkupi | Maç özeti, goller

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Shkupi takımıyla 2-2 berabere kaldı. Sarı lacivertlilerin gollerini Lincoln Henrique ve Muhammed Gümüşkaya, Shkupi'nin gollerini ise Sunday Adetunji attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2.ön eleme turundan katılacağı için sezonu erken açan Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda sarı lacivertli takım, ilk kez hazırlık maçında sahne aldı. Sarı lacivertli taraftarlar Linclon Henrique ve Bruma'nın ilk kez çubuklu formayı giydiği maç 4 gole sahne oldu. 

Hazırlık maçı: Fenerbahçe 2 - 2 Shkupi | Maç özeti, goller

Fenerbahçe ile  Shkupi arasındaki hazırlık maçı, 22 Haziran  Çarşamba (bugün) günü Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde oynandı. Saat 18.00'da başlayan maça Fenerbahçe,  Ertuğrul, Novak, Lemos, Serdar, Osayi, Gustavo, Crespo, İrfan, Bruma, Lincoln, Berisha ilk 11'iyle başladı. 

Hazırlık maçı: Fenerbahçe 2 - 2 Shkupi | Maç özeti, goller

Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertli ekibin golleri yeni transfer Lincoln Henrique ve Muhammed Gümüşkaya'dan gelirken, Makedon ekibinin gollerini ise Sunday Adetunji (2) kaydetti.

Hazırlık maçı: Fenerbahçe 2 - 2 Shkupi | Maç özeti, goller

Bölge Gündem Editör Ekibi
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