Hazırlık maçı: Fenerbahçe 2 - 2 Shkupi | Maç özeti, goller

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2.ön eleme turundan katılacağı için sezonu erken açan Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda sarı lacivertli takım, ilk kez hazırlık maçında sahne aldı. Sarı lacivertli taraftarlar Linclon Henrique ve Bruma'nın ilk kez çubuklu formayı giydiği maç 4 gole sahne oldu.

Fenerbahçe ile Shkupi arasındaki hazırlık maçı, 22 Haziran Çarşamba (bugün) günü Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde oynandı. Saat 18.00'da başlayan maça Fenerbahçe, Ertuğrul, Novak, Lemos, Serdar, Osayi, Gustavo, Crespo, İrfan, Bruma, Lincoln, Berisha ilk 11'iyle başladı.

Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertli ekibin golleri yeni transfer Lincoln Henrique ve Muhammed Gümüşkaya'dan gelirken, Makedon ekibinin gollerini ise Sunday Adetunji (2) kaydetti.