HDP Batman belediye başkan adayı kim oldu? Songül Korkmaz kimdir? HDP Batman Belediye başkan adayı kim oldu? sorusu araştırılıyor. 31 Mart 2019 seçimleri için HDP aday belirleme noktasında aylardır yoğun bir mesai harcıyor. Bu bağlamda HDP belediye başkan adayı bugün açıklandı. Peki Songül Korkmaz kimdir? İşte tüm merak edilenler...

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