HDP Belediye Başkan adayı kim oldu? Sibel Genç kimdir?
HDP belediye başkan adayı 2019 listesi açıklandı mı? HDP Muş büyükşehir belediye başkan adayı kim oldu? Soruları araştırılıyor. Haberimizden bu soruların yanıtına ulaşabilirsiniz. HDP 31 Mart 2019 yerel seçimlerine az bir süre kala Muş büyükşehir belediye başkan adayını açıkladı. Detaylar haberimizde..
HDP 31 Mart 2019 yerel seçimlerine az bir süre kala Muş büyükşehir belediye başkan adayını açıkladı. Peki Sibel Genç kimdir?
SİBEL GENÇ KİMDİR?
1965 Muş doğumludur. Genç, üniversite mezunu ve fizik öğretmeni olarak görev yapıyor. Bekardır. Halkların Demokratik Partisi Manisa.2sıra Adayı oldu.
Sibel Genç, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde HDP'nin Muş Belediyesi Eş Başkan Adayı oldu.
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