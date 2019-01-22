HDP Belediye Başkan adayı kim oldu? Sibel Genç kimdir? HDP belediye başkan adayı 2019 listesi açıklandı mı? HDP Muş büyükşehir belediye başkan adayı kim oldu? Soruları araştırılıyor. Haberimizden bu soruların yanıtına ulaşabilirsiniz. HDP 31 Mart 2019 yerel seçimlerine az bir süre kala Muş büyükşehir belediye başkan adayını açıkladı. Detaylar haberimizde..

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