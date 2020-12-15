HDP Birecik İlçe Başkanı Ömer Karadağ gözaltına alındı!
Şanlıurfa'da, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda HDP Birecik İlçe Başkanı Ömer Karadağ gözaltına alındı.
Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında HDP Birecik İlçe Başkanı Ömer Karadağ hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Kurtuluş Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına alınan HDP Birecik İlçe Başkanı Ömer Karadağ sağlık kontrolü sonrası emniyete götürüldü.
Karadağ'ın "Terör örgütü propagandası yapma" ve "Suç ve suçluyu övme" iddialarıyla gözaltına alındığı öğrenildi.