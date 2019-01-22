HDP Diyarbakır Bağlar belediye başkan adayı Zübeyda Zümrüt kimdir aslen nerelidir, kaç yaşındadır?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de HDP'den Diyarbakır İli, Bağlar İlçe Belediye Eş Başkan adayı Zübeyda Zümrüt oldu.

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