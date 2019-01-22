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HDP Diyarbakır Bağlar belediye başkan adayı Zübeyda Zümrüt kimdir aslen nerelidir, kaç yaşındadır?

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde HDP Diyarbakır Bağlar Belediye başkan adayı Zübeyda Zümrüt oldu. Peki Diyarbakır Ergani Belediye başkan adayı Zübeyda Zümrüt, kaç yaşındadır, aslen nerelidir?

HDP Diyarbakır Bağlar belediye başkan adayı Zübeyda Zümrüt kimdir aslen nerelidir, kaç yaşındadır?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de HDP'den Diyarbakır İli, Bağlar İlçe Belediye Eş Başkan adayı Zübeyda Zümrüt oldu.

Zübeyda Zümrüt, hakkında henüz daha fazla bilgiye ulaşılmıyor. Zübeyda Zümrüt sitemizde biyografisini yayınlatmak isterse, bilgi@bolgegundem.com.tr adresinden bize ulaşabilir. 


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