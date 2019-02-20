HDP Diyarbakır, Bağlar belediye meclis üye listesi 2019 seçimleri
Diyarbakır, Bağlar HDP meclis üye listesi Yüksek seçim kurulu YSK’ya teslim edildi. Böylece 2019 yerel seçimleri için HDP’nin Diyarbakır, Bağlar belediye meclis üye listesi açıklanmış oldu.
Halkların Demokratik Partisi HDP’nin Diyarbakır, Bağlar Belediye meclis üye listesi burada.
31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere az bir süre kala, Diyarbakır, Bağlar’da HDP meclis üye aday listeleri belli oldu. HDP’nin Diyarbakır, Bağlar'da adayı bulunuyor.
HDP Diyarbakır, Bağlar belediye meclis üye listesi - 2019 yerel seçimleri
EVDET ACAR,
MEHMET AKDOĞAN,
SEVGİ AKTAŞ SÜER,
ABDULHAY OKUMUŞ,
ZEKİ KANAY,
ERSEL DOĞUÇ,
VEYSİ KUZU,
NAŞİDE BULUTTEKİN CAN,
DANYAL BARÇİN,
FATMA GÜLTEKİN,
ÖZGÜR KARAKOÇ,
EVİN YELBOĞA,
MEHMET AKKUŞ,
DERYA BERKTAŞ AÇMAZ,
REMZİ DAŞKIN,
ŞÜKRAN ŞİMŞEK,
HÜSNÜ ASLAN,
PANAYIR ÇELİK,
ABDUL VAHİT DOĞRUL,
HiVİDAR BOZKUŞ,
HÜSEYİN HARMAN,
HEDİYE SÜRME,
A. KADİR ÖNEN, NEVROZ BULAK,
MAHMUT KARDAŞ,
GÖNÜL ASLAN,
NURETTİN BAKAN,
GÜLSEREN AKKUM,
NURSEL ÖRNEK,
YUSUF ZİYA YAVUZ,
DERYA DAMLA,
ABDURRAHMAN GÜLEÇ,
YÜKSEL ALMAS.
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