HDP Diyarbakır, Bağlar belediye meclis üye listesi 2019 seçimleri Diyarbakır, Bağlar HDP meclis üye listesi Yüksek seçim kurulu YSK’ya teslim edildi. Böylece 2019 yerel seçimleri için HDP’nin Diyarbakır, Bağlar belediye meclis üye listesi açıklanmış oldu.

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