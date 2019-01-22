HDP Diyarbakır Yenişehir belediye başkan adayı Belgin Diken kimdir aslen nerelidir, kaç yaşındadır?
31 Mart 2019 yerel seçimlerinde HDP Diyarbakır Yenişehir Belediye başkan adayı Belgin Diken oldu. Peki Diyarbakır Yenişehir Belediye başkan adayı Belgin Diken, kaç yaşındadır, aslen nerelidir?
31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de HDP'den Diyarbakır İli, Yenişehir İlçe Belediye Eş Başkan adayı Belgin Diken oldu.
Belgin Diken, hakkında henüz daha fazla bilgiye ulaşılmıyor. Belgin Diken sitemizde biyografisini yayınlatmak isterse, bilgi@bolgegundem.com.tr adresinden bize ulaşabilir.
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