HDP Diyarbakır Yenişehir belediye başkan adayı Belgin Diken kimdir aslen nerelidir, kaç yaşındadır?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de HDP'den Diyarbakır İli, Yenişehir İlçe Belediye Eş Başkan adayı Belgin Diken oldu.

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