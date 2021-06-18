HDP İzmir İl Başkanlığında Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in ifadesi kan dondurdu: Başka kişiler olsaydı onları da öldürürdüm!

HDP İzmir İl Başkanlığı'na düzenlediği silahlı saldırıda, Deniz Poyraz'ı öldüren ve binayı ateşe vermesinin ardından polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Onur Gencer'in, ilk ifadesinde, "Buraya PKK'lıların geldiğini düşündüğümden herhangi bir ayrım yapmıyorum. Başka kişiler de olsaydı onlara da ateş edecektim" şeklinde konuştuğu öğrenildi.

"HİÇBİR PARTİ, DERNEK, SENDİKA ÜYELİĞİM YOK"

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre, annesinin vefat ettiğini, babasının ise tekel işçisi olarak emekli olduğunu belirten Gencer, kız kardeşinin öğrenci olduğunu, ve kendisinin ise herhangi bir parti dernek, sendika üyeliğinin olmadığını söyledi. İzmir'in Gaziemir ilçesinde ikamet ettiğini belirten Gencer, bekar olduğunu, henüz askerlik yapmadığını, 2020 yılının ilk aylarında Sağlık Memuru olarak Suriye/Menbiç'e gittiğini, orada da bir süre görev yaptığını ifade etti.

Sağlık memurluğundan 2021 yılının Nisan ayında istifa ettiğini belirten Gencer, "Ancak şu an için açıkta görülebilirim, çünkü işe gitmiyorum" dedi.

"ÇOCUKLUKTAN BERİ PKKLI ÖLDÜRMEK İÇİN PLANLAR YAPTIM"

Gencer, saldırıyı neden gerçekleştirdiğine yönelik soruya ise şu yanıtı verdi: "16 Haziran 2021 tarihinde intihar eden bir polis memurunun paylaşımı sonrasında PKKlılar tarafından hakaret içerikli görüşmeler yaşadım.

Benim ölmüş anneme ve bacıma sövüldü. Bunun üzerine ben de aynı söylemlerde bulundum. Çocukluktan beri PKK'lı öldürmek için planlar yaptım. Olay doğaçlama yaşandı."

"BAŞKA KİŞİLER OLSAYDI ONLARA DA ATEŞ EDECEKTİM"

Saldırıyı nasıl planladığını da anlatan Gencer, 2021 yılı Ocak ayı içerisinde İzmir İl HDP binasının adresini Google üzerinden öğrendiğini kaydetti. Keşif amaçlı "Perfect İngilizce" adlı bir kursa kayıt olduğunu ifade eden Gencer, özetle şunları kaydetti:

"Birkaç kez keşif amaçlı çalışmalarım oldu. Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bulundurma olarak 2021 Mayıs ayında silah ruhsatı başvurusu yaptım, geçici ruhsat aldım. Kızlarağası’ndan Mehmet isimli şahıstan 3 bin 500 TL bedelle Ruger Silah aldım. Bu silaha 10 mermi koyarak bugünkü olayı gerçekleştirdim.

Olay yeri olan HDP il binası içerisinde 10 mermiyi de sıktım. Amacım birkaç kişiyi orada bulabilmekti. Ancak sadece 1 kişi oradaydı. Buraya da PKK'lıların geldiğini düşündüğümden herhangi bir ayrım yapmadım. Başka kişiler de olsaydı onlara da ateş edecektim. Eylem sonrası kullandığım silahı çantaya koyarak olay yerinden ayrılırken polislerce yakalanarak gözaltına alındım."