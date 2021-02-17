HDP kadın milletvekilleri isimleri 2021 başlığı şu sıralar internet mecrasında sıkça bakılanlar arasında yerini aldı. Biz de bu konuyla ilgili detaylara haberimizde yer verdik.

HDP KADIN MİLLETVEKİLLERİ İSİMLERİ 2021

Yapılan son Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin ardından HDP kanadında illerdeki kadın milletvekilleri vatandaşlar tarafından çokça araştırılmaya başlandı. Biz de son seçimde illere gönderilen kadın milletvekillerini sıraladık;

Tulay HATIMOĞULLARI ORUÇ (27. Dönem Adana Milletvekili)

Dirayet Dilan TAŞDEMİR (27. Dönem Ağrı Milletvekili)

Filiz KERESTECİOĞLU DEMİR (27. Dönem Ankara Milletvekili)

Ayşe ACAR BAŞARAN (27. Dönem Batman Milletvekili)

Feleknas UCA (27. Dönem Batman Milletvekili)

Dersim DAĞ ( 27. Dönem Diyarbakır Milletvekili)

Semra GÜZEL (27. Dönem Diyarbakır Milletvekili)

Remziye TOSUN (27. Dönem Diyarbakır Milletvekili)

Leyla GÜVEN ( 27. Dönem Hakkari Milletvekili)

Pervin BULDAN (27. Dönem İstanbul Milletvekili)

Dilşat CANBAZ KAYA (27. Dönem İstanbul Milletvekili)

Oya ERSOY (27. Dönem İstanbul Milletvekili)

Züleyha GÜLÜM (27. Dönem İstanbul Milletvekili)

Hüda KAYA (27. Dönem İstanbul Milletvekili)

Serpil KEMALBAY PEKGÖZEGÜ (27. Dönem İzmir Milletvekili)

Pero DUNDAR (27. Dönem Mardin Milletvekili)

Ebrü GÜNAY (27. Dönem Mardin Milletvekili)

Fatma KURTULAN (27. Dönem Mersin Milletvekili)

Şevin COŞKUN (27. Dönem Muş Milletvekili)

Gülüstan KILIÇ KOÇYİĞİT (27. Dönem Muş Milletvekili)

Meral DANIŞ BEŞTAŞ (27. Dönem Siirt Milletvekili)

Ayşe SÜRÜCÜ (27. Dönem Şanlıurfa Milletvekili)

Nuran İMİR (27. Dönem Şırnak Milletvekili)

Muazzez ORHAN IŞIK (27. Dönem Van Milletvekili)

Bedia ÖZGÖKÇE ERTAN (27. Dönem Van Milletvekili)

HDP KAÇ MİLLETVEKİLİ VAR 2021?

24 Haziran seçimlerinin ardından HDP, seçimlerde 11,70 oy oranıyla barajını aşarak TBMM koltuklarında yer edindi. Seçim sonrası HDP'nin kaç milletvekili sayısı ortaya koyacağı vatandaşlar tarafından merak konusu olurken 24 Haziran seçimleri sonrası HDP'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 67 olduğu açıklandı.