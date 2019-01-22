HDP Mardin belediye başkan adayı kim oldu? Figen Altındağ kimdir?

HDP belediye başkan adayı 2019 listesi açıklandı mı? HDP Mardin belediye başkan adayı kim oldu? Soruları araştırılıyor. Haberimizden bu soruların yanıtına ulaşabilirsiniz.

HDP 31 Mart 2019 yerel seçimlerine az bir süre kala Mardin belediye başkan adayını açıkladı.

Peki HDP Mardin Büyükşehir Belediye başkan adayı kim oldu?

HDP'nin 31 Mart seçimlerinde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı belli oldu.

Figen Altındağ

FİGEN ALTINDAĞ KİMDİR?

Figen Altındağ hakkında henüz bilgiye ulaşılmıyor. Figen Altındağ sitemizde biyografisini yayınlatmak isterse, bilgi@bolgegundem.com.tr adresinden bize ulaşabilir.

FİGEN ALTINDAĞ HAKKINDA BİLGİ

HDP’nin Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayı olan Arap yurttaş Figen Altındağ, yönetimin de kentin çok kültürlü yapısı gibi olacağına vurgu yaparak, 31 Mart’ın halk iradesinin yeniden tesis edileceği bir gün olacağını söyledi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), bazı kentlerin belediye eşbaşkan adaylarını geçtiğimiz günlerde kamuoyuna açıkladı. Belediye eşbaşkan adayları açıklanan yerler arasında Mardin Büyükşehir Belediyesi de yer aldı. HDP, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı iken yerine kayyum atanan deneyimli Kürt siyasetçi Ahmet Türk ile Figen Altındağ’ı kentin eşbaşkan adayları olarak belirledi.

Adayların açıklanmasıyla birlikte, Türk’ün aksine kamuoyunda adı pek duyulmayan Altındağ’ın kim olduğu kentte merak konusu oldu.

Arap halkı arasından gelen bir isim

Kente bağlı Ömerli ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Altındağ’ın, kentin kadim halklarından biri olan Arap halkı arasından gelen bir isim olduğu öğrenildi. Ömerli doğumlu ve bir çocuk annesi olan Altındağ, babasının Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nda (TCDD) çalışıyor olmasından kaynaklı uzun yıllar Adana’da yaşadı. 1992 yılında Adana’daki Çukurova Pamuk, Yer Fıstığı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri’nde (Çukobirlik) memurluk ve yöneticilik yapan Altındağ, 1996 yılında tekrardan doğduğu topraklara döndü.

Burada bir süre çalıştıktan sonra emekli olan Altındağ, çalışma hayatı boyunca siyasi çalışmalar içerisinde yer alarak, bazı yardım ve kültür derneklerinin kuruculuğunu yaptı. Halen Ömerli’de yaşayan Altındağ, insan hakları aktivisti olarak da uzun yıllar faaliyet yürüttü.

Altındağ, adaylığı hakkında Mezopotamya Ajansı’ndan (MA) Ahmet Kanbal’a konuştu.

‘Yönetim de kent gibi renkli olmalı’

Halkların bir arada yaşama iradesini pekiştirmek için HDP içerisinde faaliyet yürüttüğünü kaydeden Altındağ, adaylık süreci hakkında şunları söyledi: “Parti ile kopuk biri olmadım hiçbir zaman. Arkadaşlarımın teşvikinin yanı sıra, bu süreçte elimi daha fazla taşın altına koyma düşüncesiyle aday adayı olmaya karar verdim. HDP’nin kadın ve gençlerin partisi olması beni buraya en fazla çeken unsurların başında geliyordu. Kadın kimliği ile burada yer almanın önemli olduğunu düşünüyorum.”

Mardin’in çok kültürlü bir yapıya sahip olduğuna değinen Altındağ, kent yönetiminin de bu şekilde renkli ve geniş bir yelpazede olması gerektiğine dikkat çekti. Altındağ, demokratik bir yönetimin var olması için olması gereken tüm adımları atacaklarına vurgu yaparak, “Mardin bunu hak ediyor” dedi.

Kadınlara omuz verme çağrısı

Halkın “benim belediyem” diyebildiği bir belediyecilik ilkesini her zaman esas aldıklarını belirten Altındağ, belediyecilikte kadınların öncü olması noktasında daha fazla çaba içerisinde olacaklarını dile getirdi. Toplumun tamamına hitap eden bir belediyecilik anlayışı ile hareket edeceklerini söyleyen Altındağ, özellikle kadınlar tarafından verilecek desteğin önemi üzerinde durdu.

Kayyum atamasıyla birlikte en fazla hedef alınan kesimin kadınlar olduğunu hatırlatan Altındağ, kadın seçmenlere şu çağrıda bulundu: “Oy vermenin yanı sıra, kadınların daha fazla örgütlenmesi ve daha fazla mücadelenin içinde olmasına önem veriyoruz. Bu nedenle, kadınlardan mücadeleye omuz vermelerini bekliyoruz. Biz kadın belediyeciliğinden bahsediyoruz. Kadının daha fazla görünür olması, kadın mücadelesinin ileriye taşınması için uğraşacağız. Kayyum geldikten sonra ilk iş olarak kadın kurumlarını kapattı. Belediye aslında erkeklere hitap eden bir yer haline getirildi.”

Altındağ, son olarak 31 Mart seçimlerinde halkın iradesine sahip çıkarak, kayyumları istemediklerini göstereceğini ifade ederek, “Kayyumlar ile halkın iradesi gasp edildi. Seçilmişlerin yeri atanmışlarla dolduruldu. Halkın seçimlerde iradesini yeniden tesis edeceğini hep birlikte göreceğiz” diye konuştu.