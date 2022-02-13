HDP millet ittifakına giremediği için üzgün! HDP Eş Genel Başkanı: "HDP'yi reddeden, nasıl bir gelecek vadedecek?"

Muhalefet partisi liderleri CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine güçlendirilmiş parlamenter sistem görüşmelerinin ardından liderler düzeyinde il toplantısında buluştu. Toplantıda HDP'den kimse olmaması dikkatleri çekti.

Mardin Nusaybin'de HDP'nin 4. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sancar adeta ittifaka çağrılmamasının üzüntüsünü dile getiren açıklamalarda bulundu.

"HDP'YLE DİYALOG İÇİNDE OLMAK, MUTABAKAT ARAMAK ŞARTTIR"

HDP'yle diyalog halinde olmanın gereklilik olduğunu ifade eden Sancar, "Bugün 6 muhalefet partisinin başkanları bir araya geliyor, gelsinler çok iyi yapıyorlar. Diyalog, görüşme, tartışma iyidir. Ama HDP'yi yok sayan, bu diyalogda HDP'yle ilişki kurmayı HDP'yle müzakere yürütmeyi planına koymayan bir anlayışın Türkiye'ye nasıl bir gelecek vaadettiğini de açıklaması gerekiyor. HDP'yle diyalog içinde olmak, mutabakat aramak şarttır. Kim ki HDP'yi düşmanlaştırır onun AKP ve MHP'den farkı yoktur. HDP'ye düşmanca yaklaşan herhangi bir partinin Türkiye'de kendini muhalefet gücü saymaya da hakkı yoktur." dedi.

ilçede dinler, diller, kültürler ve inançların birlikte kardeşçe yaşamayı bildiğini belirten Sancar, geçmişte kardeşliğin hukukunun kurularak köklerinin derinlere salındığını söyledi.

"ÜLKEYE VE BÖLGEYE BÜYÜK BARIŞI GETİRMEYE YEMİN ETTİK"

Sancar ülkeyi kültürlerin, inançların, dillerin bir arada özgür ve eşitçe yaşayacağı bir düzene kavuşturmak istediklerini belirtirken, "Bu ülkeye ve bölgeye büyük barışı getirmeye yemin ettik. Büyük barışın anahtarı Kürt sorununda demokratik çözümdür, bunu da biliyoruz. Biz büyük barışı sadece bu ülke için değil bu bölge için de istiyoruz." dedi.

Geleceği birlikte inşa etmek için en geniş demokrasi ittifakını da kurmak zorunda olduklarını kaydeden Sancar, bugün yine ittifaklar meselesinin gündemde olduğunu belirtti.

Aylardır nasıl bir yol izlediklerini anlattıklarını söyleyen Sancar,

"Diyoruz ki parlamento seçimlerine kendi ittifakımızla gireceğiz, en geniş demokrasi ittifakıyla gireceğiz. Ama cumhurbaşkanlığı seçimi için de bütün muhalefet partileriyle diyalog ve müzakere istiyoruz. Eğer muhalefet partileri bizlerle geçiş sürecini, önümüzdeki dönemin temel ilkelerini, seçime kadar olan dönemdeki haksızlıkların ve tahribatların tamiri konusunu müzakere ederlerse ortak aday fikrine de açığız." dedi.