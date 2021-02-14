SON DAKİKA! HDP'li milletvekilleri Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'na soruşturma şoku!
SON DAKİKA! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 vatandaşın PKK terör örgütü tarafından şehit edilmesiyle ilgili paylaşımları nedeniyle HDP milletvekilleri Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 vatandaşın PKK terör örgütü tarafından şehit edilmesine ilişkin yapılan paylaşımlara yönelik soruşturma başlatılacağını açıklamıştı. Bu kapsamda mercek altına alınan hesaplar arasında HDP milletvekilleri yer aldı. Detaya ilişkin bilgiler eklenecektir..