HDP önderliğinde üçüncü ittifak geliyor! Bildirgede resmen duyurdular

29 Ocak'ta Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından parti meclisi toplantısı gerçekleştirilmişti. Yayınlanan sonuç bildirgesinde üçüncü ittifak vurgusu yapıldı. HDP bildirgede, "HDP, iki seçeneğe karşı mücadele birliğini büyüterek üçüncü yolu güçlendirmeye ve Türkiye halklarına gerçek bir seçenek sunmaya yönelik çalışmalarını büyüterek sürdürmektedir" ifadesine yer verdi.

Siyasetin tüm alanlarında belirleyici olmaya ve yapılan hesapları bozmaya devam edeceği belirten HDP, "İlkeler ve değerler partisi olarak iktidar hesabı yapan tüm kesimlere demokratik, adil, özgürlükçü siyaseti her daim hatırlatıyor, iktidarcı anlayışların başarısız olacağını sokaktan sandığa kadar gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

"İKİ SEÇENEĞE KARŞI MÜCADELE BİRLİĞİ"

HDP bildirinin devamında, "Türkiye halkları iktidarı elde etmeye odaklanmış, milliyetçilik ve hamasette benzeşen iki seçeneğe mahkum değildir. Türkiye halklarının tarihsel sorunları olan Kürt sorunu, demokratikleşme ve ekonomik adalet sorunlarına karşı farklı reçeteleri olmayan iki seçenekle karşı karşıyayız. HDP, bu iki seçeneğe karşı mücadele birliğini büyüterek üçüncü yolu güçlendirmeye ve Türkiye halklarına gerçek bir seçenek sunmaya yönelik çalışmalarını büyüterek sürdürmektedir. Mücadele birliğini sağlayarak üçüncü yolun genişletilmesinde ittifak çalışmaları tarihi önemdedir. Ezilenlerin bir araya gelmesi, genişlemesi ve güçlenmesi, Türkiye halkları ve gelecek kuşaklar için en önemli hamle olacaktır."

Birkaç gün önce HDP'nin çağrısı ile EMEP, TKP, TİP, TÖP, SMF ve halkevlerinin temsilcileri 3'üncü yol ittifakına ilişkin toplantı düzenlenmişti.