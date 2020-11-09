Masterchef Çiğ köfte nasıl yapılır? Çiğ köfte tarifi | Malzemeleri nelerdir?Rus helikopteri düşüren Azerbaycan: Yanlıkşlıkla oldu!Trump, Savunma Bakanı Mark Esper'i görevden aldı!İngiltere'den uyarı: 3. Dünya Savaşı çıkabilir!Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan’ın koronavirüs testi pozitif çıktıHDP Osmaniye İl Başkanı ve yardımcısı tutuklandıAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Berat Albayrak'ın istifasına ilişkin açıklama9 Kasım Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu |Koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı kaç oldu?Berfin Nilsu Aktaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Korona mı oldu?Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisine koronavirüs şoku
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. HDP Osmaniye İl Başkanı ve yardımcısı tutuklandı

HDP Osmaniye İl Başkanı ve yardımcısı tutuklandı

Terör örgütü PKK/KCK'ya eleman temin etmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan HDP Osmaniye İl Başkanı Ali Coşkun ve İl Başkan Yardımcısı Kadriye Töre tutuklandı.

HDP Osmaniye İl Başkanı ve yardımcısı tutuklandı

Terör örgütü PKK/KCK'ya eleman temin etmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan HDP Osmaniye İl Başkanı Ali Coşkun ve İl Başkan Yardımcısı Kadriye Töre tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri terör örgütü PKK/KCK'ya eleman temin etmeye çalıştığı ileri sürülen Coşkun ve Töre'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, adresini belirlediği HDP İl Başkanı Ali Coşkun ve İl Başkan Yardımcısı Kadriye Töre'yi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Zanlıların ikametleri ve parti binasında, çok sayıda örgütsel doküman, bez parçaları, pankart, dijital materyaller ve tabanca fişeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Coşkun ve Töre, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

 

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT