HDP sonunda baklayı ağzından çıkardı: “Bu dönem Abdullah Öcalan’ın özgürleşme dönemidir”

HDP’li Ahmet Türk, Diyarbakır’daki Nevruz kutlamalarında skandal sözler sarf ederek, “Hiçbir Kürdün, bu iktidara oy verme, desteklemek gibi bir hakkı yoktur” diye konuştu. Terör örgütü elebaşı için de konuşan Türk, “Sayın Öcalan’ın 24 yıldır zindandaki esaretine son vermek zorundayız. Bu dönem sayın Öcalan’ın özgürleşme dönemidir” şeklinde konuştu.

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HDP sonunda baklayı ağzından çıkardı: “Bu dönem Abdullah Öcalan’ın özgürleşme dönemidir”

Baharın gelişini müjdeleyen Nevruz kutlamalarını propaganda aracı haline getiren HDP’liler yine skandala imza attı. Diyarbakır’daki Nevruz kutlamalarına katılan ve burada bir konuşma gerçekleştiren HDP’li Ahmet Türk, tepki çeken sözler sarf etti.

“İKTİDARA DESTEK VERENLER KÜRT HALKINA DÜŞMANLIK EDİYOR”

AK Parti’ye destek verenleri Kürt halkına düşmanlık etmekle suçlayan Ahmet Türk, “Bugün Kürt halkına düşmanlık eden bu iktidara karşı eğer halen sessiz kalıyorsanız ona destek verenler Kürt halkına adeta düşmanlık ediyor. Bu büyük bir ahlaksızlık olur. Bunu açık bir şekilde dile getirmek istiyorum. Hiçbir Kürdün, bu iktidara oy verme, desteklemek gibi bir hakkı yoktur. Evet, sonuçta yeni bir dünyanın yeni bir sistemin inşası için adeta önümüzde parlak bir dönem var. Bugün bu iktidarın yarattığı kaosu ortadan kaldırmak için mücadeleyi güçlü hale getirmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“BİRÇOK ARKADAŞIMIZ ZİNDANLARDA”

Cezaevindeki Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ gibi isimlerin Kürt düşmanlığından dolayı tutuklu olduğunu öne süren Türk şöyle konuştu: “Kürt halkına karşı yürütülen baskıcı anlayışa karşı eş genel başkanlarımız Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, yine birçok değerli arkadaşımız Selçuk Mızraklı Gülten Kışanak bu iktidarın Kürt düşmanlığından dolayı bugün zindanlarda. Biz bütün bu yapılanlara karşı eğer birliğimizi güçlü hale getiremezsek eğer bunun hesabını sormazsak yazıklar olsun bize. Eğer bunun kararını bugün vereceğiz. Bu Nevruz yeniden dirilişin yeniden uyanışın yeniden mücadelenin günü olarak ilan ediyoruz. Buna uygun onurlu bir davranış içinde olacağız.”

HDP sonunda baklayı ağzından çıkardı: Bu dönem Abdullah Öcalan’ın özgürleşme dönemidir

TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞINA ÖZGÜRLÜK İSTİYOR

PKK terör örgütünü elebaşı Abdullah Öcalan’ın cezaevinden çıkacağını ima eden Türk, “Bu Nevruz ve bu dönem sayın Öcalan’ın özgürleşme dönemidir. Bunu hep birlikte sağlamak için gece gündüz mücadele etmek zorundayız” diye konuştu. Öcalan, “Sevgili Amedliler değerli halkımız demokratik cumhuriyetin inşası için bugün Kürt halkı önemli bir aktördür. Sayın Öcalan’ın 24 yıldır zindandaki esaretine son vermek zorundayız. Bu dönem özgürleşmenin günü olacaktır. Bu dönem Kürt halkının kendi kaderini belirleme günü olacaktır. Buna yürekten inanıyorum. Ve bu duygularla hepinizi saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU, HDP’NİN DESTEĞİYLE BU İSİMLERİ SERBEST Mİ BIRAKACAK?

Ahmet Türk’ün bu açıklamaları neye dayanarak yaptığı bilinmiyor. Bu durum, altılı masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP’yle pazarlık yapıp yapmadığı sorusunu akıllara getirdi. Ayrıca “Kılıçdaroğlu, destek karşısında terörist elebaşı Öcalan ve Selahattin Demirtaş’a serbestlik garantisi mi verdi?” diye sorulmasına neden oldu.

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