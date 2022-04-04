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  3. HDP talimatı verdi Meral Akşener bir numaralı adamı Yavuz Ağıralioğlu'nu kovdu! Ağıralioğlu'ndan yanıt gecikmedi!

HDP talimatı verdi Meral Akşener bir numaralı adamı Yavuz Ağıralioğlu'nu kovdu! Ağıralioğlu'ndan yanıt gecikmedi!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından Başkanlık Divanı'ndaki görevinden alınan Yavuz Ağıralioğlu, alınan karara en çok HDP ve PKK'lilerin sevindiğini söyledi.

HDP talimatı verdi Meral Akşener bir numaralı adamı Yavuz Ağıralioğlu'nu kovdu! Ağıralioğlu'ndan yanıt gecikmedi!

İYİ Parti'de ilk olarak grup başkanvekilliğinden, daha sonra parti sözcülüğünden alınan İstanbul milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun, son olarak Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanlığı görevine son verilince ipler gerildi. Ağıralioğlu'nun televizyondan öğrendiği haberin kendini incittiğini söylemesi, sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

HDP talimatı verdi Meral Akşener bir numaralı adamı Yavuz Ağıralioğlu'nu kovdu! Ağıralioğlu'ndan yanıt gecikmedi!

"TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİM"

Parti içerisindeki görevlerinden bir bir alınan Ağıralioğlu, son alınan kararı televizyondan öğrendiğini aktararak, "Bunlar siyasi karardır. Sonuçlarını, sevinenler ve üzülenlerden takip edersiniz. Sevinenlere ve üzülenlere 3-4 gündür bakıyorum. FETÖ'cüler zil takıp oynuyor. PKK'lılar ve HDP'liler sevinmiş.” ifadelerini kullandı. Alınan kararın kendisine iletilmesi yerine önce haberlere yansımasına şaşıran Ağıralioğlu, "Hiçbir gerekçe yok. Bu sadece şimdi olmuyor. Grup başkanvekilliğimden alındığımı da, açıklandığı zaman öğrendim. Parti sözcülüğünden alındığımı televizyondan öğrendim. Bu hep böyle." ifadelerini kullandı.

HDP talimatı verdi Meral Akşener bir numaralı adamı Yavuz Ağıralioğlu'nu kovdu! Ağıralioğlu'ndan yanıt gecikmedi!HDP talimatı verdi Meral Akşener bir numaralı adamı Yavuz Ağıralioğlu'nu kovdu! Ağıralioğlu'ndan yanıt gecikmedi!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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