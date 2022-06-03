HDP'den Mansur Yavaş'a açık mesaj! İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nu istiyorlar, Mansur Yavaş'a kapılar kapalı!

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, BBC'den Ayşe Sayın'a konuştu. Partisinin cumhurbaşkanlığına ilişkin tutumuna dikkat çeken Temel, Mansur Yavaş'a kürtlerin oy vermeyeceğini söyledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin net bir açıklama yapmayan Temel, İmamoğlu, "Kılıçdaroğlu veya Mansur Yavaş’ın adaylıkları üzerine parti kurullarımız tartışma yürütmedi." ifadelerine yer verdi.

"KÜRTLERİN ONA OY VERECEĞİNİ SANMIYORUM"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a kürtlerin oy vermeyeceğini iddia eden Tayip Temel, "İmamoğlu, Kılıçdaroğlu veya Mansur Yavaş’ın adaylıkları üzerine parti kurullarımız tartışma yürütmedi. Ama Mansur Yavaş’a yönelik bizim parti tabanımızın ve parti çeperimizde yer alan güçlerin tutumu çok belli. Kürtlerin ona oy vereceklerini sanmıyorum. Mansur Yavaş’ın “inşallah” sonrası, “İnşallah demedim” demesi. Kürtlere adeta şunu hissettiriyor: “Sizin en doğal talebinize bile, inşallah bile demiyoruz”. ifadelerine yer verdi.