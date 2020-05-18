HDP’li Belediye Başkanı tutuklandı
HDP Altınova Belde Belediye Başkanı Casim Budak terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.
Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında terör soruşturması yürütülen HDP Altınova Belde Belediye Başkanı Casim Budak, terör soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.
TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPTIĞI GEREKÇESİYLE TUTUKLANDI
Muş İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Budak, İl Emniyet Müdürlüğüne getirilip işlemleri tamamlandıktan sonra silahlı terör örgütüne üye olma suçundan mahkemeye çıkarıldı.
Budak, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
CASİM BUDAK KİMDİR?
Casim Budak, Muş’un Korkut ilçesi Altınova Belde Belediyesi eş başkanıydı.
Budak, 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 55,21 oy ile göreve gelmişti.
Casim Budak'ın yerine, Korkut Kaymakamı Hasan Sadebıyık kayyım olarak görevlendirilmişti.
HABERE YORUM KAT