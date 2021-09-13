AK Parti’nin Siyasi Haritası: Hedef 2023YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı? YKS ek tercihler ne zaman açıklanacak 2021? | YKS 2. tercih baraj puanı kaç 2021?Ertem Şener'den büyük hadsizlik! Fenerbahçe'nin Avrupa'da yenilmesi için dua etti!13 Eylül 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?Çocuk vakalarda artış var: Önceki döneme göre daha ağır geçiriyorlar!SON DAKİKA! Gazeteci Tansel Semerci'den acı haber: Koronavirüse yenik düştü!İkimizin Sırrı 6. bölüm full, tek parça izle | İkimizin Sırrı son bölüm izleTansel Semerci kimdir? Nereli, kaç yaşında? Tansel Semerci öldü mü, neden öldü?Araba almak artık hayal oldu: İkinci el fiyatları durdurulamıyor, ÖTV düzenlemesi de işe yaramadı! Herkes şaşkın!Uzak Şehrin Masalı 1. bölüm full, tek parça izle | Uzak Şehrin Masalı ilk bölüm izle
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. HDP'li Demirtaş millet ittifakına verdi veriştirdi! "HDP’yi ciddiye almayan kaybeder"

HDP'li Demirtaş millet ittifakına verdi veriştirdi! "HDP’yi ciddiye almayan kaybeder"

Terör soruşturmaları kapsamında cezaevine alınan HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Millet İttifakı'na serzenişte bulundu. Millet İttifakı'na "bizi sadece seçim zamanlarında hatırlamayın" diyen Demirtaş, CHP ve İYİ Parti üyelerine göz dağı verdi.

HDP'li Demirtaş millet ittifakına verdi veriştirdi! "HDP’yi ciddiye almayan kaybeder"

HDP, Millet İttifakı üyeleri olan CHP ve İYİ Parti'ye yönelik tavrını sürdürmeye devam ediyor. Son olarak terör soruşturmaları sonucu cezaevine gönderilen HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, millet ittifakına serzenişte bulunarak "bizi ciddiye alın" çağrısında bulundu. Demirtaş sitem dolu sözlerinde "Seçim gününü beklemeye gerek yok. Peşinen söyleyelim, HDP'yi ciddiye almayanlar kaybeder" ifadelerine yer verdi.

HDP'li Demirtaş millet ittifakına verdi veriştirdi! "HDP’yi ciddiye almayan kaybeder"

PROTOKOL İMZALAMAYI TEKLİF ETTİ!

Muhalefet partisine, kamuoyu huzurunda protokol imzalamayı teklif eden ve seçim sonrası muhalefetin halka karşı güven duygusunu aşılaması gerektiğine dikkat çeken Demirtaş, "Seçim sonrası için muhalefetin güven vermesi çok önemlidir. Yani seçilecek yönetim, bir süre sonra kendisinden başka tüm kesimleri yok saymamalı. Gerekirse kamuoyu huzurunda ilkesel protokol imzalanmalıdır" ifadelerini kullandı.

HDP'li Demirtaş millet ittifakına verdi veriştirdi! "HDP’yi ciddiye almayan kaybeder"

"KİMSE BİZİ İKİ KÖTÜ ARASINDA TERCİHE ZORLAMASIN"

Demirtaş, geçtiğimiz aylarda muhalefete göz dağı vererek "Kimse bizi iki kötü arasında tercihe zorlamaya kalkmasın. Biz buna payanda olmayız. Muhalefet, HDP ile diyalogdan kaçıyorsa ortada bir tuhaflık var demektir" ifadelerini kullanmıştı.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT