HDP'li Demirtaş millet ittifakına verdi veriştirdi! "HDP’yi ciddiye almayan kaybeder"

HDP, Millet İttifakı üyeleri olan CHP ve İYİ Parti'ye yönelik tavrını sürdürmeye devam ediyor. Son olarak terör soruşturmaları sonucu cezaevine gönderilen HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, millet ittifakına serzenişte bulunarak "bizi ciddiye alın" çağrısında bulundu. Demirtaş sitem dolu sözlerinde "Seçim gününü beklemeye gerek yok. Peşinen söyleyelim, HDP'yi ciddiye almayanlar kaybeder" ifadelerine yer verdi.

PROTOKOL İMZALAMAYI TEKLİF ETTİ!

Muhalefet partisine, kamuoyu huzurunda protokol imzalamayı teklif eden ve seçim sonrası muhalefetin halka karşı güven duygusunu aşılaması gerektiğine dikkat çeken Demirtaş, "Seçim sonrası için muhalefetin güven vermesi çok önemlidir. Yani seçilecek yönetim, bir süre sonra kendisinden başka tüm kesimleri yok saymamalı. Gerekirse kamuoyu huzurunda ilkesel protokol imzalanmalıdır" ifadelerini kullandı.

"KİMSE BİZİ İKİ KÖTÜ ARASINDA TERCİHE ZORLAMASIN"

Demirtaş, geçtiğimiz aylarda muhalefete göz dağı vererek "Kimse bizi iki kötü arasında tercihe zorlamaya kalkmasın. Biz buna payanda olmayız. Muhalefet, HDP ile diyalogdan kaçıyorsa ortada bir tuhaflık var demektir" ifadelerini kullanmıştı.