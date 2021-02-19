HDPli dokuz milletvekili hakkında fezleke: Dokunulmazlıklarının kaldırılması talep edildi!
Son dakika haberi... Kobani olayları soruşturmasında 9 HDP'li milletvekili hakkında fezleke düzenlenerek dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle Meclis'e gönderildi.
Son dakika haberi... Kobani olayları soruşturmasında 9 HDP'li milletvekili hakkında fezleke düzenlenerek dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle Meclis'e gönderildi.
İŞTE O MİLLETVEKİLLERİ:
1.Fatma Kurtulan
2.Garo Paylan
3.Hüda Kaya
4.Meral Danış Beştaş
5.Hakkı Saruhan Oluç
6.Serpil Kemalbay Pekgözegü
7.Sezai Temelli
8.Pero Dundar
9.Pervin Buldan
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