Bismil'den sınırda görev yapan asker ve sağlıkçıların pekmez himetiBAE - İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasına bir tepki de Fas'tanKanal D yayın akışı Çarşamba | Kanal D'de bugün ne var? 9 Eylül ÇarşambaHatayspor'un anlaştığı Adama Traore kimdir?Ankara Valiliği açıkladı! 47 şüpheli için ihalede rüşvet soruşturması!SEY Vakfı öğrenciler için heykel tasarım yarışması başlattıFOX TV Yayın akışı | 9 Eylül Çarşamba Fox TV yayın akışı bugün neler var?Hatayspor'da Adama Traore ile prensip anlaşmasına varıldı!Star TV yayın akışı Salı | Star TV bugün ne var? 9 Eylül Çarşamba yayın akışıİtalya ile Türkiye arasında güneş enerjisi santral sözleşmeleri
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. HDP'li Hasip Kaplan'dan Meral Akşener'e yeşil ışık!

HDP'li Hasip Kaplan'dan Meral Akşener'e yeşil ışık!

HDP eski eş Genel Başkanı Demirtaş'ın Meral Akşener'e kahvaltıya gideceğini söylemesinin ardından HDP'li Hasip Kaplan'ın attığı " Meral Akşener, Millet İttifakının CB adayı olabilir" tweeti gündem oldu.

HDP'li Hasip Kaplan'dan Meral Akşener'e yeşil ışık!

Edirne F Tipi Kapalı cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Dışarıda olsaydım bir sabah Başak ile birlikte Meral Hanım’ın kapısını çalar ve 'Kahvaltıya geldik' derdim" ifadelerini kullanmıştı.

Bu cümle sosyal medyada çokça konuşulurken HDP Milletvekili Hasip Kaplan'ın 19 Ağustos'ta Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,"Meral Akşener Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olabilir, kazanması için Cumhurbaşkanı yardımcısının bir Kürt olması şart. Güven bunalımını aşacak adımlar birleştirir" ifadelerine yer verdi.

 

 

MERAL AKŞENER'DEN DEMİRTAŞ'A CEVAP

FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk olan Meral Akşener, Demirtaş'ın sözleri üzerine şunları söyledi:

“Biz partimizi zaten değerler üzerinden kutuplaştıran anlayışı ortadan kaldırmak için kurduk. İnsan odaklı bir bakış açımız var. Bir yere gidince diyorum ki, ‘Ben propaganda yapmaya değil sizi dinlemeye geldim.’ Şunu fark ediyorsunuz ki herkes aynı acıların içinde. Bu makulde buluşmak sadece eleştirmek değil, çözüm önerilerini sunmak için çıkılan bu yolculuğun meyvelerini alıyoruz.

Bazen bir vatandaş gelip kulağıma ‘Ben size haksızlık ettim, hakkını helal et’ diyorlar. İnsanlar birbirleriyle derin dostluklar kurmak zorunda değil, ama saygı göstermek zorunda. Bunu yaptığınız zaman derin sorunlar ortadan kalkar. Haberin tamamını okumadım. Ama şunu söylemek isterim. Güneydoğu’da şöyle bir gelenek var, kan davalınız bile olsa kapınızı çaldığı zaman içeri alırsınız. Evin en yaşlısı tarafından karşılanır. Sonra kapıdan çıkıp gittikten sonra davanız devam eder. Güneydoğu’nun böyle bir özelliği var.”

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT