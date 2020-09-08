HDP'li Hasip Kaplan'dan Meral Akşener'e yeşil ışık!

Edirne F Tipi Kapalı cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Dışarıda olsaydım bir sabah Başak ile birlikte Meral Hanım’ın kapısını çalar ve 'Kahvaltıya geldik' derdim" ifadelerini kullanmıştı.

Bu cümle sosyal medyada çokça konuşulurken HDP Milletvekili Hasip Kaplan'ın 19 Ağustos'ta Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,"Meral Akşener Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olabilir, kazanması için Cumhurbaşkanı yardımcısının bir Kürt olması şart. Güven bunalımını aşacak adımlar birleştirir" ifadelerine yer verdi.

Meral Akşener

Millet İttifakının CB adayı

Olabilir,kazanması için

CB yardımcısının bir Kürt

Olması şart.Güven bunalımını

Aşacak adımlar birleştirir..! — Hasip KAPLAN (@HasipKAPLAN) August 19, 2020

MERAL AKŞENER'DEN DEMİRTAŞ'A CEVAP

FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk olan Meral Akşener, Demirtaş'ın sözleri üzerine şunları söyledi:

“Biz partimizi zaten değerler üzerinden kutuplaştıran anlayışı ortadan kaldırmak için kurduk. İnsan odaklı bir bakış açımız var. Bir yere gidince diyorum ki, ‘Ben propaganda yapmaya değil sizi dinlemeye geldim.’ Şunu fark ediyorsunuz ki herkes aynı acıların içinde. Bu makulde buluşmak sadece eleştirmek değil, çözüm önerilerini sunmak için çıkılan bu yolculuğun meyvelerini alıyoruz.

Bazen bir vatandaş gelip kulağıma ‘Ben size haksızlık ettim, hakkını helal et’ diyorlar. İnsanlar birbirleriyle derin dostluklar kurmak zorunda değil, ama saygı göstermek zorunda. Bunu yaptığınız zaman derin sorunlar ortadan kalkar. Haberin tamamını okumadım. Ama şunu söylemek isterim. Güneydoğu’da şöyle bir gelenek var, kan davalınız bile olsa kapınızı çaldığı zaman içeri alırsınız. Evin en yaşlısı tarafından karşılanır. Sonra kapıdan çıkıp gittikten sonra davanız devam eder. Güneydoğu’nun böyle bir özelliği var.”