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  3. HDP'li Kocaköy eski Belediye Başkanı tahliye oldu

HDP'li Kocaköy eski Belediye Başkanı tahliye oldu

Diyarbakır'da silahlı terör örgütüne üye olmak suçuyla görevinden alınan ve hakkında dava açılan HDP'li Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier'in tahliye edilmesine karar verildi.

HDP'li Kocaköy eski Belediye Başkanı tahliye oldu

Diyarbakır'da görevden alınan HDP'li Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada tahliyesine karar verildi. Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Nazlier ile tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Nazlier'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş sundu.

HDP'li Kocaköy eski Belediye Başkanı tahliye oldu

7 YIL 6 AYDAN 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Nazlier, uzun süredir tutuklu olduğunu ve sağlık sorunlarını gerekçe göstererek tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, delillerin önemli ölçüde toplanmış olması, tutuklulukta geçirdiği süre, sunulan sağlık raporlarından yapılan teşhisler, kovuşturma aşamasındaki süreçte kaçma, gizlenme ve delilleri karartma hususunda önemli olguların bulunmayışını dikkate alarak sanığın yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.

Görevden alınan ve tutuklanan HDP'li eski Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla hapis cezası istenerek, mahkumiyeti halinde TCK'nin 53/1 maddesinde görülen hak yoksunluklarına hükmedilmesi talep ediliyor.

Berna Akkaya
Editör


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