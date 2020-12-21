Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven,Dyarbakır'da yargılandığı davada 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından merak konusu haline geldi. İnternet kullanıcılarının arama motorlarında, HDPli Leyla Güven kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Leyla Güven neden ceza aldı, suçu ne? Milletvekilliği neden düşürüldü? sorularını araştırması üzerine biz de haberimizde bu soruların cevaplarına yer verdik. İşte detaylar...

HDPLİ LEYLA GÜVEN KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

56 yaşındaki Leyla Güven, 6 Mayıs 1964'te Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde doğdu. Ortaokulu tamamladıktan sonra Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Çocukluk ve gençlik yıllarını Almanya'da işçi olan ailesinin yanında geçirdi.

Siyasete, 1994'te Halkın Demokrasi Partisi Konya İl Yönetim Kurulu üyesi olarak giren Güven sırasıyla; HADEP Konya Kadın Kolları Başkanlığı,

HADEP Merkezi Kadın Kolları Yöneticiliği,

Demokratik Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi,

DEHAP Adana Kadın Kolları Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Adana'nın Seyhan ilçesi Küçük Dikili Beldesi Belediye Başkanı ve Şanlıurfa'nın Viranşehir Belediye Başkanı olarak görev aldı.

Haziran 2015 genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) 25. Dönem Şanlıurfa milletvekili olarak meslise girdi.

2018 genel seçimlerinde HDP 27. Dönem Hakkâri milletvekili olarak tekrar seçildi.

Hakkındaki KCK soruşturması nedeniyle cezaevinde bulunduğu sırada PKK lideri Abdullah Öcalan için açlık grevi yaptı.

LEYLA GÜVEN NEDEN CEZA ALDI? SUÇU NE?

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 5 Haziran'da milletvekilliği düşürülen, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası nedeniyle tutuklanan Güven'in avukatları müvekkillerinin daha önce tutuklu yargılandığı davadan cezasının mahsup edilerek tahliye edilmesi için başvurdu.

Başvuruyu inceleyen Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı müddetnamede Güven'in 22 Ocak-18 Mart 2018'de başka bir dosyada 55 gün tutuklu kaldığını tespit ederek, koşullu salıverilmesini kararlaştırdı.

Karar doğrultusunda Güven, cezaevinden tahliye edildi.

HDP'li Güven, Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış, cezası Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesince onanmıştı.

TBMM Genel Kurulunda, Güven hakkında mahkeme tarafından verilen kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunulmuştu.

Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerenin ardından Güven'in milletvekilliği düşmüştü.

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven, terör soruşturması kapsamında Diyarbakır'da yargılandığı davada 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

LEYLA GÜVEN MİLLETVEKİLLİĞİ NEDEN DÜŞÜRÜLDÜ?

Leyla Güven'in KCK davasından aldığı 6 yıl 3 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. HDP Hakkari milletvekili olarak parlamentoda görev yapan Leyla Güven’in hapis cezasının onaylanmasıyla birlikte 4 Haziran 2020'de TBMM Genel Kurulu kararın okunmasıyla milletvekilliği düşürüldü.