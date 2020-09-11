Muharrem İnce: Bütün herkese kapımız açıktırStockholm'de Kur'an yakma girişiminin ardından önlemler artıyorAltınordu yeni sezon formalarını tanıttı! Altınordu 2020-2021 sezonu formaları ne kadar?Kağıthane'de bir otomobil duvara çarptıHadise ve Kaan Yıldırım'dan yeni aşk pozu!FOX TV Yayın akışı | 12 Eylül Cumartesi Fox TV yayın akışı bugün neler var?TBMM Başkanı Şentop, Gafarova ile görüştüKırgızistan'da seçim için yarışacak parti sayısı 16'ya çıktıStar TV yayın akışı Cumartesi | Star TV bugün ne var? 12 Eylül Cumartesi yayın akışıShow TV yayın akışı | 12 Eylül Cumartesi Show TV yayın akışı
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. HDP'li Remziye Tosun'a 10 yıl hapis cezası

HDP'li Remziye Tosun'a 10 yıl hapis cezası

HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, silahlı terör örgütüne üye olmak suçuyla yargılandığı dava kapsamında 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

HDP'li Remziye Tosun'a 10 yıl hapis cezası

HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada 10 yıl hapis cezası aldı. HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, tutuksuz yargılandığı davanın duruşması bugün Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

HDP'li Remziye Tosun'a 10 yıl hapis cezası

Tosun'un avukatının katıldığı duruşmada, savcı, mahkeme heyetine, HDP'li Tosun'un terör örgütü PKK/KCK'nın hiyerarşik yapısına girerek örgütün gayesi doğrultusunda bilerek ve isteyerek çeşitlilik, yoğunluk ve süreklilik arz eden örgütsel faaliyetlerde bulunarak, üzerine atılı "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçunu işlediği anlaşılmakta, sanığını eylemine uygun cezalandırılmasına karar verilmesi, yurt dışına çıkış yasağı, adli kontrol kararının devamı, hakkında verilen esas hakkındaki mütalaanın ve daha sonra verilecek karardan bir örneğinin Adalet Bakanlığı aracılığıyla TBMM Genel Sekreterliği'ne gönderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Tosun'un avukatı, tanıkların beyanlarını dinlemesinin ardından HDP'li Remziye Tosun'a "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçunun işlediği sabit olduğu gerekçesiyle 10 yıl hapis cezası verdi.

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT