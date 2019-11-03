HDP'li Sezai Temelli'den teröristbaşı Öcalan'a övgü!

Küçükçekmece'de düzenlenen 3. Olağan Kongresi'ne katılan Sezai Temelli Öcalan için 'Sayın' ifadesini kullanırken İmralı'ya selam gönderdi.

"SKANDAL SÖZLERE İMZA ATTI"

Temelli, İstanbul Küçükçekmece gerçekleştirilen kongrede bebek katili Öcalan için 'Sayın' ifadesini kullanırken İmralı'ya selam gönderdi.PKK ve Öcalan lehine sloganların atıldığı kongrede konuşan Temelli, şu ifadeleri kullandı:

Bizi yan yana getirene, bizi buluşturana, bin selam olsun. Bin selam olsun İmralı'ya, bin selam olsun sayın Öcalan'a.

KONGREDE DE SKANDAL GÖRÜNTÜLER

Öte yandan, HDP'nin Küçükçekmece Belediyesi'ne ait salonda düzenlediği 3. Olağan Kongresi skandal görüntülere sahne oldu. Terör örgütü PKK lehine sloganlar atılan kongrede, İstiklal Marşı okunmadı ve teröristler için saygı duruşunda bulunuldu.

Güvenlik güçlerinin çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı salona, terör örgütü PKK-PYD ve elebaşına dair paçavraların girişine izin verilmedi. İstanbul'un farklı ilçelerinden partililerin otobüslerle taşındığı kongreye katılım beklenenden az oldu. Salonun yaklaşık 3'te 1'inin boş kaldığı görüldü.

'ROJAVA DİRENİŞİ' SLOGANLARI ATILDI

Büyük skandalların yaşandığı kongrede, TSK'nın Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölge oluşturmak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na karşı "Yaşasın Rojava direnişi" sloganları atıldı. Teröristlere saygı duruşunda bulundular ardından da ant içtiler. Salonda büyük bir Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün asılı olduğu dikkatlerden kaçmadı.