HDP'li Tuma Çelik, partisinden ihraç edildi!

Cinsel saldırıyla suçlanan HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, bir kadına tecavüz ettiğine dair haberlerle gündeme gelmişti. Olayların ardından istifa ettiğini duyuran Çelik, bugün partisinden ihraç edildi.

NE OLMUŞTU?

Tuma Çelik, iddialara göre; 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde Mardin'de seçim çalışmaları kapsamında bir derneğin toplantısına katıldı. Çelik, toplantının yapıldığı binada bir kadına tecavüz etti. Çelik bununla da yetinmedi ve kendisini şikayet etmek isteyen kadına rahatsızlık vermeye devam etti. Tehdit, şantaj ve her yolu deneyerek kadının kendisini şikayet etmemesi için baskı yaptı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı kadının şikayeti üzerine Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören fezlekeyi düzenleyip Meclis'e göndermişti.