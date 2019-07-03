HDP'li vekil Fatma Kurtulan: PKK'ya gönül verenlerin oylarıyla o koltuklardasınız!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, İYİ Parti'nin "Ali Kemal Özcan'ın teröristbaşı Öcalan ile İmralı'da görüşmesi" ile ilgili grup önerisi ele alındı. Bu esnada İYİ Parti ve HDP arasında tartışma çıktı.

İYİ Partililerin konuyla ilgili çıkışları üzerine söz alan HDP'li vekil Fatma Kurtulan, İYİ Parti'nin, MHP'den oy devşirmeye dönük bir tutum içinde olduğunu ifade etti.

FATMA KURTULAN: HDP VE PKK'YA GÖNÜL VERMİŞ İNSANLARIN OYLARIYLA O KOLTUKLARDA OTURUYORSUNUZ

"Kürt sorunu gibi önemli bir sorunu böyle terörize, kriminalize eden, HDP'yi farklı şekilde itham eden tutumlarınızdan vazgeçin." diyen Kurtulan, "İYİ Parti, size söylüyorum: Size rağmen, içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK'ya içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz. Bu ittifakta, CHP'yle yaptığınız ittifakta HDP'nin oylarının etkisi vardır. Ne yapacaksınız şimdi? Ne diyeceksiniz şimdi buna?" diye sordu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu ile HDP Grup Başkanvekilleri Saruhan Oluç ve Fatma Kurtulan arasında karşılıklı sataşmalar yaşandı.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, tartışmaların sürmesi üzerine, birleşime ara verdi.