HDP'lilerle evlat nöbetindeki aileler tartıştı! Polis Diyarbakır annelerini teselli etti

Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 440'ıncı gününde. Bölücü terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla farklı kentlerden HDP il binası içerisinde bulunan görevlilerin aileleri alkışlaması gerginliğe sebep oldu.

Diyarbakır’da HDP il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler ile HDP’liler arasında tartışma çıktı.

Diyarbakır anneleri parti binasında alkış tutan HDP’lilere tepki gösterdi. Aileler 13 yaşındaki çocukların iradeleri dışında dağa kaçırıldığını belirtirken, bazı aileler de tepki göstererek parti binasına girmek istedi.

Evlat nöbetindeki bazı anneler fenalaştı. Parti binasına girmek isteyen aileleri polis ekipleri engellerken bu sırada fenalaşan kadınları yine kadın polisler sakinleştirdi.

KADIN POLİSLER, "ACINIZI ANLIYORUZ" DİYEREK TESELLİ ETTİ

Kadın polisler, evlat nöbetindeki "Acınızı anlıyoruz" diyerek teselli etti.

NÖBETLERİNE DEVAM ETTİLER

Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından evlat nöbetindeki aileler HDP il binasına yüzleri çevirerek nöbetlerini sürdürdüler.