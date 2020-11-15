Formula 1'de şampiyon belli olduHDP'lilerle evlat nöbetindeki aileler tartıştı! Polis Diyarbakır annelerini teselli ettiTekirdağ'da taciz skandalı: Yolda yürüyen kadına arkadan yaklaşıp saldırdıİrem Derici'den kötü haber! Test sonucu pozitif çıktıAzerbaycan'dan Ermenistan'a jest: 10 gün ek süre verildiTürkiye - Rusya maçı canlı izle | TRT 1 CanlıBeyin ameliyatı geçirmiş çocuk işçiye şiddet uygulamıştı! Adliyeye sevk edildi2020-2021 Pendikspor, Van Spor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Tetiş Yapı Elazığspor, Kırklarelispor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Bodrumspor, Karacabey Belediye Spor maç özeti, maç sonucu
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. HDP'lilerle evlat nöbetindeki aileler tartıştı! Polis Diyarbakır annelerini teselli etti

HDP'lilerle evlat nöbetindeki aileler tartıştı! Polis Diyarbakır annelerini teselli etti

Diyarbakır'da HDP'lilerle evlat nöbetindeki aileler arasında gerginlik yaşandı. Kadın polisler evlat nöbetindeki anneleri "Acınızı anlıyoruz" diyerek sakinleştirdi.

HDP'lilerle evlat nöbetindeki aileler tartıştı! Polis Diyarbakır annelerini teselli etti

Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 440'ıncı gününde.  Bölücü terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla farklı kentlerden HDP il binası içerisinde bulunan görevlilerin aileleri alkışlaması gerginliğe sebep oldu.

Diyarbakır’da HDP il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler ile HDP’liler arasında tartışma çıktı.

Diyarbakır anneleri parti binasında alkış tutan HDP’lilere tepki gösterdi. Aileler 13 yaşındaki çocukların iradeleri dışında dağa kaçırıldığını belirtirken, bazı aileler de tepki göstererek parti binasına girmek istedi.

Evlat nöbetindeki bazı anneler fenalaştı. Parti binasına girmek isteyen aileleri polis ekipleri engellerken bu sırada fenalaşan kadınları yine kadın polisler sakinleştirdi.

KADIN POLİSLER, "ACINIZI ANLIYORUZ" DİYEREK TESELLİ ETTİ

Kadın polisler, evlat nöbetindeki "Acınızı anlıyoruz" diyerek teselli etti.

HDP'lilerle evlat nöbetindeki aileler tartıştı! Polis Diyarbakır annelerini sakinleştirdi

NÖBETLERİNE DEVAM ETTİLER

Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından evlat nöbetindeki aileler HDP il binasına yüzleri çevirerek nöbetlerini sürdürdüler.

HDP'lilerle evlat nöbetindeki aileler tartıştı! Polis Diyarbakır annelerini sakinleştirdiHDP'lilerle evlat nöbetindeki aileler tartıştı! Polis Diyarbakır annelerini sakinleştirdi

Berkem Temizel
Gece Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT