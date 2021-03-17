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  3. HDP'ye sahip çıktı! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye 'Gergerlioğlu' telefonu

HDP'ye sahip çıktı! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye 'Gergerlioğlu' telefonu

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı aradı. Sancar ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, Gergerlioğlu için geçmiş olsun dileklerini iletti.

HDP'ye sahip çıktı! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye 'Gergerlioğlu' telefonu

"Terör propagandası yapmak" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun dokunulmazlığının düşürülmesi ile ilgili karar bugün, Türkiye Büyük Millet Merclisi Genel Kurulu'nda okundu.

Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun dokunulmazlığının düşürülmesi ile HDP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 55'e düştü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda okunan karar sonrası HDP'li vekiller ile protesto yaptı.

"TBMM'yi terk etmiyoruz, direneceğiz" diyen Ömer Faruk Gergerlioğlu ve HDP'li vekiller 5 saatlik beklemenin sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ayrıldı.

Eski HDP Kocaeli milletvekili Gergerlioğlu'ndan flaş açıklama!Eski HDP Kocaeli milletvekili Gergerlioğlu'ndan flaş açıklama!

KILIÇDAROĞLU'NDAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi üzerine HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Kılıçdaroğlu, "Gelişmeler ülkede demokrasi olmadığını bir kez daha göstermiştir" dedi. 

Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında "Terör propagandası yapmak" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilmişti.

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Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir? Hangi ilin milletvekili? Vekilliği neden düşürüldü? Neden ceza aldı?Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir?

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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