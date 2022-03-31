HDP'ye yol veren Ayhan Bilgen, yeni parti logosu ve ismiyle siyaset gündemini birbirine katacak! "Kopyala, yapıştır!" Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, HDP'den ayrılmasının hemen ardından kendi kurduğu partinin logosuyla şaşkına çevirdi. DSP ile benzetilen amblem, iki parti arasındaki çekişmeyi kızıştıracak gibi görünüyor.

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Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından Eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in yeni partisinin amblemini takipçilerine sundu. Saymaz, mavi zemin üzerinde beyaz güvercinle birleştirilen amblemin DSP'lileri çileden çıkaracağını söylerken, sosyal medya kullanıcılarından gelen eğlenceli cevaplar gergin ortamı bir anda dağıttı. "HOCA ANLAMASIN DİYE..." HDP ile yollarını ayıran Bilgen, Türkiye'nin Sesi Partisi adını verdiği partiyi kurdu. Yeni partinin amblemi merak edilirken gazeteci İsmail Saymaz, DSP'nin logosuyla benzer olan amblemi paylaştı. Saymaz paylaşmında, "Bu amblem, mavi zemin üzerinde beyaz güvercinle özdeşleşen DSP'lileri öfkelendirebilir" ifadelerine yer verirken, sosyal medya kullanıcılarından "Hoca kopya çektiğimi anlamasın diye değiştirerek yazdığım cevaplar" yorumu geldi. Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri