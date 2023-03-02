Heber Pena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Heber Pena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Heber Pena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Heber Pena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Heber Pena 16 Ocak 1990 tarihinde Ferrol şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Héber Pena Picos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Heber Pena Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Emartsoccer yapmaktadır. Heber Pena, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Ferrol futbol takımında oynamaktadır. Racing Ferrol takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Heber Pena'nin Racing Ferrol ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Heber Pena Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Heber Pena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Heber Pena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Heber Pena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2009 yılında Narón Balompié

1 Temmuz 2010 yılında Racing Ferrol

5 Temmuz 2013 yılında Somozas

1 Temmuz 2015 yılında Racing Ferrol

11 Temmuz 2016 yılında Racing

2 Temmuz 2018 yılında Real Murcia

2 Ocak 2019 yılında UD Melilla

10 Temmuz 2019 yılında CD Badajoz

14 Ocak 2020 yılında CE Sabadell

1 Temmuz 2021 yılında Racing Ferrol

Heber Pena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Heber Pena şuan Racing Ferrol takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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